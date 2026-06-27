بیش از ۱۰۰۰ رسانه مراسم عاشورای کربلای معلی را پوشش دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت رسانهای در کربلای معلی با اشاره به موفقیت طرح رسانهای برای مراسم عاشورا، تأکید کرد: هماهنگی مشترک بین رسانهها و سازمانهای امنیتی در انتقال تصویر زیارت میلیونی و تضمین موفقیت رسانهای آن نقش داشته است.
هیئت نظارت رسانهای در کربلای معلی در بیانیهای اعلام کرد: این طرح با همکاری هیئت رسانهای امنیتی، کمیسیون رسانه و ارتباطات، ادارات رسانهای حرمین مطهر امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع)، اداره رسانه و ارتباطات دولتی در استان کربلا، ادارات رسانهای فرماندهی عملیات کربلا و اداره رسانهای فرماندهی پلیس استان کربلا اجرا شده است.
در این بیانیه آمده است: هدف از این اجرای طرح تسهیل کار متخصصان رسانهای و روزنامهنگاران، ارائه بیانیهها، دادهها و گزارشها به آنها و یکپارچهسازی روایت رسانهای در طول تاسوعا و عاشورای حسینی بوده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: این طرح شامل برنامهای برای رصد شایعات و اطلاعات نادرست، همراه با توزیع بیش از ۱۰۰ هزار بروشور آگاهیبخش و اجرای بازدیدهای میدانی در بین زائران برای افزایش آگاهی جامعه بود.
در این بیانیه آمده است: پوشش رسانهای شاهد مشارکت گستردهای بود که با حضور هفت وسیله پخش زنده، ۸۴ دستگاه پخش زنده (LiveU) و ۶۷۶ دوربین مطبوعاتی نشان داده شد، در حالی که تعداد کارشناسان رسانهای و روزنامهنگاران شرکتکننده به یک هزار و ۱۱ نفر رسید که از جمله آنها ۱۰۲ کارشناس رسانه خارجی بودند.
در این بیانیه همچنین آمده است: ۱۲ ایستگاه رادیویی محلی و ۸۲ کانال تلویزیونی در پوشش مراسم زیارت حسینی شرکت کردند، علاوه بر ۲۶ خبرگزاری عربی و خارجی، در حالی که کل ساعات پخش زنده در طول ده روز به یک هزار و ۶ ساعت رسید.
علاوه بر این، ۸۷ کانال محلی و خارجی پخش زنده را از طریق سرویس Feed Clean پخش کردند.
بر اساس گزارشها، درک، همکاری و هماهنگی منجر به موفقیت این مراسم میلیونی شد که به انتقال تصویری حرفهای و سازمانیافته در روز عاشورا به رسانههای محلی، عربی و بینالمللی کمک کرد.
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