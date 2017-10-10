به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «مخاطب خاص» که شب های جمعه حوالی ساعت ۲۳ از کربلای معلی و در قاب شبکه سه سیما روی آنتن می رود برای دومین بار، ۷۲ نفر از بینندگان را به زیارت کربلا می برد.

در پویش قبلی که این برنامه برگزار کرد، به قید قرعه ۱۴ نفر از بینندگان خود را در شب اول ماه محرم و هزمان با مراسم تعویض پرچم گنبد مطهر حسینی به کربلای معلی فرستاد، اما این برنامه تصمیم دارد به قید قرعه به هفتاد و دو نفر از بینندگانش سفر کربلا هدیه بدهد.

بینندگانی که تا به حال به سفر کربلا مشرف نشده اند، می توانند با ارسال نام و نام خانوادگی خود و یا کسانی که به کربلا نرفته اند، در این پویش شرکت کنند. (برای ارسال اسامی، هرکدام را در یک پیام جداگانه ارسال کنید.)

هرهفته، در پخش زنده این برنامه ۵ نفر به قید قرعه انتخاب شده و زمان اعزام آنها اعلام خواهد شد. لازم است اطلاعات گفته شده به سامانه پیامکی این برنامه به شماره ۳۰۰۰۱۴۴۴ و یا از طریق پُل های ارتباطی این برنامه در فضای مجازی به نشانی @mokhatabtv۳ ارسال شود.

اجرای این برنامه را رسالت بوذری برعهده دارد و کارشناس این هفته برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری خواهد بود.

«مخاطب خاص» یکی از برنامه های سازمان هنری رسانه ای اوج است که هر هفته بصورت زنده و مستقیم از کربلای معلی روی آنتن شبکه سوم سیما می رود.