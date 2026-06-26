شنا در مناطق ممنوعه دریای تنکابن جان ۳ نفر را گرفت؛ نجات ۱۴ نفر

مرتضی شکوهی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر حضور مسافران و گردشگران در غرب استان مازندران، به‌ویژه شهرستان تنکابن، رعایت نکات ایمنی در سواحل بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی افزود: در اجرای دستور اکید استاندار مازندران و با پیگیری‌های مستمر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، طرح ساماندهی سواحل، جلوگیری از شنا در مناطق پرخطر و ممنوعه و افزایش ضریب ایمنی گردشگران با جدیت در شهرستان تنکابن در حال اجرا است.

فرماندار ویژه تنکابن با ابراز تأسف از وقوع حادثه‌ای تلخ در سواحل این شهرستان تصریح کرد: امروز، پنجم تیرماه ۱۴۰۵، سه نفر از هموطنان عزیزمان به دلیل شنا در مناطق ممنوعه و پرخطر سواحل تنکابن جان خود را از دست دادند؛ حادثه‌ای دردناک که بار دیگر ضرورت توجه جدی به هشدارهای ایمنی و رعایت مقررات شنا را یادآور می‌شود.

شکوهی در ادامه از تلاش نیروهای امدادی و خدمات‌رسان قدردانی کرد و گفت: در همین روز، با تلاش شبانه‌روزی ناجیان غریق، نیروهای امدادی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، ۱۴ نفر از هموطنان از خطر غرق‌شدگی در سواحل شهرستان تنکابن نجات یافتند که این اقدام ارزشمند، بیانگر آمادگی و تلاش مستمر مجموعه‌های امدادی برای حفظ جان شهروندان و گردشگران است.

وی از تمامی شهروندان، مسافران و گردشگران خواست از شنا در مناطق ممنوعه، فاقد ناجی غریق و نقاط پرخطر به‌طور جدی خودداری کرده و تنها از سواحل مجاز و تحت پوشش نیروهای نجات غریق استفاده کنند.

فرماندار ویژه شهرستان تنکابن تأکید کرد: رعایت هشدارها و توصیه‌های ایمنی، ضامن حفظ جان و سلامت شهروندان است و امیدواریم با همکاری مردم و پایبندی به مقررات، شاهد سفری ایمن، آرام و بدون حادثه برای همه هموطنان باشیم.