۱۲ هزار صنعت اصفهان برای تحول در ورزش همگانی و قهرمانی پای کار باشند 

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد پیش از ظهر جمعه در حاشیه نشست شورای ورزش و تربیت بدنی استان که در سرای ورزشکاران برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن تشریح نقشه راه جدید ورزش استان، بر ضرورت خروج از نگاه های سنتی و رویکردهای محدود تمرکزگرا تاکید کرد.

وی در این نشست که با محوریت توسعه ورزش همگانی و آمادگی برای بازی های آسیایی ناگویا تشکیل شد، با انتقاد از وقفه های مدیریتی گذشته، بر برگزاری فشرده و مستمر جلسات برای رفع چالش های این حوزه تاکید کرد.

صنایع، پیشران تحول در زیرساخت های ورزشی

جمالی نژاد با اشاره به ظرفیت عظیم اقتصادی اصفهان اظهار کرد: اصفهان با دارا بودن بیش از ۱۲ هزار صنعت فعال و بنگاه تولیدی، پتانسیل بی نظیری در حوزه مسئولیت های اجتماعی دارد. دیگر نباید حمایت های ورزشی را صرفا به چند مجموعه بزرگ محدود کرد؛ ما باید با هدایت درست این منابع قانونی، تحولی شگرف در سرانه های ورزشی مناطق کم برخوردار ایجاد کنیم. استانداری با جدیت ورود صنایع به این حوزه را مطالبه می کند تا هیچ استعدادی به دلیل کمبود زیرساخت، از مسیر پیشرفت باز نماند.

نهضت ورزش محله محور، از مدارس تا روستاها

استاندار اصفهان با تبیین الگوی جدید حکمرانی ورزشی، بر اولویت محله محوری تاکید کرد و افزود: ورزش همگانی باید به دل محلات، مساجد و خانه ها نفوذ کند. در همین راستا، از ظرفیت دهیاران که نقشی کلیدی در روستاها دارند، بهره خواهیم برد. همچنین مقرر شده است مدارس در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل، درهای خود را به روی ورزش عمومی بگشایند تا با اجرای طرح هایی مانند جمعه های با نشاط و المپیادهای محلی، شاهد سرزندگی در تمام نقاط استان باشیم.

وی تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان موظف است با مدیریت محله محور، گزارش دقیق و سلسله مراتبی از عملکرد هر محله ارائه دهد.

تغییر استراتژیک در حمایت از قهرمانان آسیایی

جمالی نژاد در بخش دیگری از این گفتگو، با انتقاد صریح از رویه های گذشته در تکریم مدال آوران، خاطرنشان کرد: ورزشکاری که زندگی خود را وقف پرچم جمهوری اسلامی کرده، نباید با پاداش های ناچیز دلسرد شود. برای حضور مقتدرانه کاروان استان در بازی های آسیایی ناگویا، کمیته ای ویژه با محوریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) و مشارکت خیران تشکیل شده است تا ضمن تامین پشتوانه مالی پایدار، مراسم بدرقه و تجلیلی در شأن این قهرمانان برگزار شود. این کمیته همچنین موظف است وضعیت معیشتی قهرمانانی که عضو باشگاه های توانمند نیستند را ساماندهی کند.

ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی ورزش

رئیس شورای ورزش استان اصفهان در پایان با اشاره به ضرورت ساختاریافتگی برنامه ها و تفکیک حوزه های قهرمانی از همگانی، تصریح کرد: وقفه شش ماهه در جلسات ورزش همگانی پذیرفتنی نیست. از این پس جلسات به صورت فشرده، مطالبه گرانه و با حضور مستمر دستگاه های مرتبط از جمله آموزش و پرورش و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد. همچنین کمیته ویژه پیگیری و توسعه ورزش استان باید هرچه سریع تر فعال شود تا با آماده سازی محتوای کاربردی، زمینه را برای خروجی های ملموس و کاهش هزینه های درمان از طریق ورزش فراهم کند.