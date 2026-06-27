هنر ایلام در میدان مقاومت؛۷۰ نمایش خیابانی اجرا شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در روزهایی که ماه رمضان، ماه نزول رحمت، به ماهی برای ایستادگی و مقاومت تبدیل گشت، هنرمندان این دیار بیش از هر زمان دیگری پای کار آمدند؛ آنها با همت و همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، هر شب در تجمعات شبانه مردم حضور یافتند تا مرهم‌بخش لحظات دشوار باشند.

خطاطان با قلم‌هایشان، واژه‌های امید را بر دل‌ها نقش می‌زدند و نقاشان با رنگ‌هایشان، تصاویری از ایثار و مقاومت را بر بوم‌ها جاودانه می‌کردند؛ مستندسازان با دوربین‌هایشان، لحظات ناب حضور مردم را ثبت می‌کردند و عکاسان نیز هر شب در میان جمعیت بودند تا فریادهای «یا حسین (ع)» را برای تاریخ به تصویر بکشند.

اما حضور این هنرمندان، تنها به روزهای سخت جنگ محدود نشد؛ آنها همچنان در میان مردم هستند و صحنه را ترک نکرده‌اند و از آن شب‌ها تا امروز، هنر در خدمت امید و مقاومت بوده و هر شب که تجمعات مردمی برپاست، هنرمندان ایلامی با همان شور و اشتیاق روزهای نخست، کنار مردم می‌ایستند و با نمایش خطاطی، نقاشی، مستند و عکاسی، پیام استقامت را به گوش همگان می‌رسانند.

این حضور مستمر، نه فقط یک همراهی هنری، که اقدامی فرهنگی برای زنده نگه داشتن روحیه مقاومت و امید در میان مردم است؛ تلاشی که نشان می‌دهد هنر زمانی معنا می‌یابد که در خدمت آرمان‌های والای انسانی و دینی قرار گیرد.

رسانه‌های ایلام در «شب‌های حماسی» پای کار بودند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با اشاره به حضور پرشور و خودجوش مردم در برنامه‌های «شب‌های حماسی» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این حضور گسترده و بی‌سابقه، یک بار دیگر ثابت کرد مردم ایلام همواره در صحنه‌های حساس کنار نظام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و با تمام وجود از ارزش‌های انسانی و اسلامی خود دفاع می‌کنند.

علی هلشی با تأکید بر اینکه این رویدادهای عظیم مردمی بدون حضور فعال و تأثیرگذار رسانه‌ها، تصویری ناقص از خود به جای می‌گذارد، افزود: در این ایام، خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان فضای مجازی استان با حضور شبانه‌روزی و بی‌وقفه در میدان، پوششی جامع و تأثیرگذار از این برنامه‌ها ارائه دادند و با انعکاس لحظه‌به‌لحظه این حضور حماسی، نقش بی‌بدیلی در ثبت و انتقال پیام مردم به افکار عمومی ایفا کردند.

هلشی با اشاره به حجم گسترده فعالیت رسانه‌ای در این دوره، این همراهی کم‌نظیر را نشان‌دهنده پویایی، تعهد عمیق و مسئولیت‌پذیری بالای جامعه رسانه‌ای استان دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها در چنین رویدادهایی نه فقط یک ناظر، که یک عنصر مؤثر و فعال در انعکاس همبستگی و انسجام اجتماعی هستند و می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و بی‌طرفانه، نقش کلیدی در تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر خبرنگاران، عکاسان و تمامی فعالان رسانه‌ای استان، تأکید کرد: این اداره کل همواره از تمامی ظرفیت‌های حوزه فرهنگ، هنر و رسانه برای انعکاس رویدادهای مهم، تقویت جریان اطلاع‌رسانی و پاسداشت حماسه‌های مردمی استان حمایت خواهد کرد و هیچ‌گاه حمایت‌های خود را از این عرصه حیاتی دریغ نخواهد کرد.

از سالن تا خیابان؛ هنر در خدمت مقاومت

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از همراهی همیشگی اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان اظهار داشت: طی جنگ رمضان، رویکرد برگزاری برنامه‌های فرهنگی هنری از فضای سالن به فضای خیابان تغییر پیدا کرد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با استقرار قرارگاه فرهنگ، هنر و رسانه در میدان آیینی ۲۲ بهمن، تمرکز خود را بر تولید آثاری قرار داد که متناسب با شرایط جنگ و روحیه مقاومت باشد.

حسن اسدی نیا افزود: هنرمندان خوشنویس هر شب با نگارش قطعات زیبا و نمایش آنها برای مخاطبان، لحظاتی از غم را از دل‌ها می‌زدودند و هنرمندان عرصه تجسمی نیز با حضور پرشور خود به تولید آثار ماندگار پرداختند و در حوزه تولید فیلم مستند نیز هنرمندان سینمایی تاکنون ۵ فیلم مستند از این رویدادها تهیه کرده‌اند.

اسدی‌نیا تصریح کرد: آثار متعدد موشن‌گرافیک و کلیپ‌های مختلف نیز تولید و در فضای مجازی پخش شده است و در حوزه نمایش‌های خیابانی، بیش از ۱۲ گروه نمایشی با حدود ۷۰ اجرای محیطی و خیابانی در سطح شهر ایلام و شهرستان‌ها، فضایی پرنشاط و امیدبخش برای مردم خلق کرده‌اند.

معاون هنری و سینمایی ارشاد ایلام با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های آثار عکس و خوشنویسی تولیدشده در همین ایام، خاطرنشان کرد: مجموعه این فعالیت‌ها در قالب رویداد «میدان هنر» به مناسبت صدمین شب حضور مردمی در تجمعات خیابانی برگزار شد که با استقبال گسترده مردم و بازتاب بسیار خوبی در فضای مجازی همراه بود و این بازتاب در رسانه‌ها، نشان‌دهنده حجم زحمات و همراهی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در این عرصه است.

وی ادامه داد: این فعالیت‌ها با رویکردی پیوسته و در مناسبت‌هایی چون سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید و آیین گرامیداشت شهادت رهبر فقید انقلاب تداوم یافت و هم‌اکنون نیز برنامه‌ها متناسب با ایام محرم و صفر در حال برنامه‌ریزی است و امیدواریم تا اربعین حسینی، با همان شور و علاقه‌مندی هنرمندان، شاهد تداوم این فعالیت‌های ارزشمند باشیم.

اسدی‌نیا در پایان با قدردانی از زحمات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در این ایام تصریح کرد: انعکاس رسانه‌ای این فعالیت‌ها، بیانگر حجم عظیم همراهی و تلاش هنرمندان در سخت‌ترین شرایط بوده است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

در نهایت، آنچه در این شب‌ها در ایلام رقم خورد تنها مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری نبود؛ بلکه روایت همراهی هنرمندانی بود که در کنار مردم ایستادند و با زبان هنر، امید، همدلی و روحیه مقاومت را زنده نگه داشتند.

حضوری که نشان می‌دهد هنر، وقتی از سالن‌ها بیرون می‌آید و در متن زندگی مردم قرار می‌گیرد، می‌تواند به یکی از مؤثرترین روایتگران روزهای سخت و ماندگارترین تصویرگر همبستگی اجتماعی تبدیل شود.