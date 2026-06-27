قطع برق ۵۰ اداره بدمصرف در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد،با اشاره به اینکه براساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص مدیریت مصرف انرژی با بد مصرفی برق برخورد خواهد شد ، گفت: طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، ادارات موظف‌اند در ساعات اداری ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند و در ساعات غیراداری نیز ۷۰ درصد نسبت به ساعات کاری ، مدیریت مصرف برق را اعمال کنند.

فرهزاد افزود: در راستای اجرای دقیق این دستورالعمل و با هدف صیانت از پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن برای مشترکان، ۵۰ اداره‌ای که الگوی مصرف را رعایت نکرده و علی رغم هشدارهای مستمر مصرف برق خودرا کاهش ندادند، در شمار دستگاه‌های بدمصرف قرار گرفته و مشمول قطع برق شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پایش مستمر مصرف ادارات و برخورد با مشترکان بدمصرف، به‌ویژه دستگاه‌های دولتی، با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از احاد مردم سطح استان خواست با بکارگیری راهکارهای مختلف ، مدیریت مصرف برق را بویژه در ساعات اوج بار مورد توجه قرار دهند و از همکاری بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف قدردانی کرد.