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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

قطع برق ۵۰ اداره بدمصرف در چهارمحال و بختیاری

قطع برق ۵۰ اداره بدمصرف در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری از قطع برق ۵۰ اداره بدمصرف در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد،با اشاره به اینکه براساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص مدیریت مصرف انرژی با بد مصرفی برق برخورد خواهد شد ، گفت: طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، ادارات موظف‌اند در ساعات اداری ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند و در ساعات غیراداری نیز ۷۰ درصد نسبت به ساعات کاری ، مدیریت مصرف برق را اعمال کنند.

فرهزاد افزود: در راستای اجرای دقیق این دستورالعمل و با هدف صیانت از پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن برای مشترکان، ۵۰ اداره‌ای که الگوی مصرف را رعایت نکرده و علی رغم هشدارهای مستمر مصرف برق خودرا کاهش ندادند، در شمار دستگاه‌های بدمصرف قرار گرفته و مشمول قطع برق شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پایش مستمر مصرف ادارات و برخورد با مشترکان بدمصرف، به‌ویژه دستگاه‌های دولتی، با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از احاد مردم سطح استان خواست با بکارگیری راهکارهای مختلف ، مدیریت مصرف برق را بویژه در ساعات اوج بار مورد توجه قرار دهند و از همکاری بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف قدردانی کرد.

کد مطلب 6871794

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