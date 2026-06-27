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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

صعود کوهنوردان هیأت کوهنوردی رودشت همزمان با عاشورای حسینی

صعود کوهنوردان هیأت کوهنوردی رودشت همزمان با عاشورای حسینی

شهرکرد- همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی ، اعضای هیأت کوهنوردی رودشت با صعود به بلندترین قله کوهستان ریگ، پرچم متبرک حضرت عباس(ع) به اهتراز درآوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن عاشورای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اعضای هیأت کوهنوردی رودشت در اقدامی معنوی، فرهنگی و ارزشمند با صعود به بلندترین قله کوهستان ریگ، پرچم متبرک حضرت ابوالفضل العباس (ع) را بر فراز این قله به اهتزاز درآوردند.

این برنامه با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های نهضت عاشورا، پاسداشت فرهنگ ایثار، آزادگی، وفاداری و ولایت‌مداری و ادای احترام به مقام شامخ حضرت سیدالشهدا (ع) و علمدار رشید کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع)، برگزار شد.

اعضای هیأت کوهنوردی رودشت با این حرکت معنوی، بار دیگر نشان دادند که جامعه ورزش و کوهنوردی همواره در کنار تلاش برای فتح قله‌های افتخار، به ارزش‌های دینی، انقلابی و فرهنگ ناب عاشورایی نیز پایبند است و نام و یاد شهدای کربلا را در بلندترین ارتفاعات زنده نگه می‌دارد.

امید است این اقدام ارزشمند، زمینه‌ساز ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایثار، مقاومت، همبستگی و عشق به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) در میان نسل جوان و جامعه ورزشی استان باشد.

کد مطلب 6871821

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