سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح روز عاشورای حسینی، مأموران گشت پلیسراه نجفآباد در حین کنترل محور مواصلاتی نجفآباد به تیران، با یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که به شکل خطرناک در مسیر توقف کرده بود، مواجه شدند.
وی افزود: مأموران بلافاصله ضمن ایمنسازی محل و انتقال خودرو به حاشیه امن جاده، وضعیت راننده را بررسی کردند که مشخص شد وی حین رانندگی دچار حمله تشنج شده و از شرایط جسمانی مناسبی برخوردار نیست.
رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: نیروهای گشت بدون اتلاف وقت اقدامات اولیه امدادی از جمله قرار دادن راننده در وضعیت ایمن، مراقبت از راه هوایی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از تشنج را انجام دادند و همزمان با هماهنگی سریع، نیروهای اورژانس و هلالاحمر را به محل فراخواندند.
وی ادامه داد: پس از حضور تیمهای امدادی و انجام اقدامات تخصصی، این راننده برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.
سرهنگ میرزایی با تأکید بر اهمیت حضور مستمر و هوشیارانه مأموران پلیسراه در محورها خاطرنشان کرد: اقدام سریع در ایمنسازی صحنه و ارائه کمکهای اولیه، از بروز حادثه ثانویه و تشدید وضعیت جسمانی این شهروند جلوگیری کرد.
وی به رانندگان، بهویژه افراد دارای بیماریهای زمینهای توصیه کرد: در صورت احساس هرگونه علائم جسمانی غیرطبیعی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و در مکانی امن توقف کنند تا سلامت خود و دیگر کاربران جاده به خطر نیفتد.
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