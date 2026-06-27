چگونه از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه مطلع شویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت شهر، با توسعه خدمات هوشمند در حوزه حمل‌ونقل عمومی، امکان اطلاع شهروندان از زمان تقریبی رسیدن اتوبوس‌ها به ایستگاه‌ها از طریق سرویس اطلاعات سازمان نیافته (ussd) فراهم شده است.



برخلاف شبکه مترو که حرکت قطارها براساس برنامه زمانی مشخص انجام می‌شود، زمان رسیدن اتوبوس‌ها به دلیل تأثیرپذیری از عواملی مانند ترافیک شهری، تقاطع‌ها، حجم تردد خودروها و سایر شرایط معابر، همواره ثابت و قابل پیش‌بینی نیست. به همین دلیل سامانه‌ای برای ارائه اطلاعات لحظه‌ای به شهروندان طراحی شده است.



شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۲۲*۱۳۷* از طریق تلفن همراه، به خدمات هوشمند ایستگاه‌های اتوبوس دسترسی پیدا کنند. پس از شماره‌گیری این کد، یک پیامک برای کاربر ارسال می‌شود که شامل دو گزینه است:

گزینه نخست زمان رسیدن اتوبوس است که کاربران با انتخاب این گزینه و وارد کردن کد ایستگاه موردنظر، می‌توانند از زمان تقریبی رسیدن اتوبوس‌ها به همان ایستگاه مطلع شوند و براساس آن، زمان حضور خود در ایستگاه را مدیریت کنند.



گزینه دوم نیز همیار اتوبوس است که با هدف افزایش تعامل شهروندان با سامانه حمل‌ونقل عمومی و ارائه خدمات و امکانات تکمیلی در اختیار کاربران قرار گرفته است.

اجرای این طرح در راستای هوشمندسازی خدمات شهری، کاهش زمان انتظار مسافران، افزایش رضایت شهروندان و استفاده بهینه از ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام شده و گامی مؤثر در توسعه خدمات الکترونیکی و شهر هوشمند به شمار می‌رود.