محمد طاهری خسروشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری نشست معرفی و بررسی دیوان حافظ به تصحیح مرحوم رشید عیوضی خبر داد و اظهار کرد: تصحیح مرحوم رشید عیوضی از دیوان حافظ، یکی از معتبرترین و مهم‌ترین تصحیح‌های این اثر ارزشمند به شمار می‌رود که سال‌ها چاپ آن به پایان رسیده و در بازار نشر نایاب شده بود.

وی افزود: این اثر که در میان اهل ادب به «حافظ تبریز» شهرت دارد، پس از ۱۸ سال از سوی انتشارات امیرکبیر تجدید چاپ شده و بار دیگر در دسترس علاقه‌مندان، پژوهشگران و حافظ‌پژوهان قرار گرفته است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه‌های این نشست گفت: جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه ادبیات فارسی در این برنامه درباره شخصیت علمی مرحوم عیوضی و جایگاه تصحیح ایشان از دیوان حافظ سخنرانی خواهند کرد و ابعاد مختلف این اثر ارزشمند را مورد بررسی قرار خواهند داد.

طاهری خسروشاهی ادامه داد: این نشست با همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، انتشارات امیرکبیر، مجله «آفاق اشراق» و کتاب‌فروشی شایسته، روز دوشنبه هشتم تیرماه ساعت ۱۷ در محل بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد مرحوم رشید عیوضی خاطرنشان کرد: این استاد فقید دانشگاه تبریز از برجسته‌ترین حافظ‌پژوهان ایران و از آخرین یادگاران رجال ادبی آذربایجان در تاریخ معاصر بود که تصحیح وی از دیوان حافظ در سال ۱۳۷۷ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحقیقات ادبی برگزیده شد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان شرقی یادآور شد: از مرحوم عیوضی علاوه بر تصحیح دیوان حافظ، آثار ارزشمندی همچون تصحیح دیوان همام تبریزی، کتاب «حافظ برتر کدام است؟» و مقالات متعدد در حوزه تحقیقات ادبی و تتبعات تاریخی به یادگار مانده که همچنان از منابع مهم پژوهشی در این عرصه به شمار می‌روند.