رونمایی از کتاب «کلنل پسیان» در بنیاد ایرانشناسی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری خسروشاهی رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجان شرقی صبح شنبه با اعلام این خبر افزود: بنیاد ایرانشناسی استان آذربایجان شرقی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ آذربایجان شرقی، جلسه نقد و بررسی و آیین رونمایی از کتاب «کلنل پسیان» تالیف نصیر شعار را با سخنرانی جمعی از محققان و پژوهشگران و با حضور تنی چند از خانواده پسیان برگزار می کند.

طاهری خسروشاهی اظهار کرد: محمدتقی پسیان معروف به کلنل محمدتقی‌خان، از نظامیان وطن‌دوست تبریزی در اواخر دوره قاجار و رهبر قیام خراسان علیه استبداد بود.

وی افزود: پسیان اولین ایرانی بود که دوره آموزش خلبانی دید و در سی سالی که زندگی کرد، القابی همچون کلنل، شاعر، مترجم، وطن‌پرست و نخستین خلبان ایرانی…را به خود اختصاص داد و سرانجام جان خود را نیز در راه آرمان‌های ملی گرایانه خود گذاشت.

طاهری خسروشاهی در پایان گفت: این جلسه روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه از ساعت ۱۷ در بنیاد ایرانشناسی استان آذربایجان شرقی به آدرس خیابان ثقه‌الاسلام، درب سرخاب، خانه شربت اوغلی برگزار خواهد شد و شرکت در این جلسه برای عموم علاقه مندان آزاد است.