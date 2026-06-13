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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۷

رونمایی از کتاب «کلنل پسیان» در بنیاد ایرانشناسی آذربایجان شرقی

رونمایی از کتاب «کلنل پسیان» در بنیاد ایرانشناسی آذربایجان شرقی

تبریز- آیین رونمایی، نقد و بررسی از کتاب «کلنل پسیان» تالیف نصیر شعار در بنیاد ایرانشناسی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری خسروشاهی رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجان شرقی صبح شنبه با اعلام این خبر افزود: بنیاد ایرانشناسی استان آذربایجان شرقی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ آذربایجان شرقی، جلسه نقد و بررسی و آیین رونمایی از کتاب «کلنل پسیان» تالیف نصیر شعار را با سخنرانی جمعی از محققان و پژوهشگران و با حضور تنی چند از خانواده پسیان برگزار می کند.

طاهری خسروشاهی اظهار کرد: محمدتقی پسیان معروف به کلنل محمدتقی‌خان، از نظامیان وطن‌دوست تبریزی در اواخر دوره قاجار و رهبر قیام خراسان علیه استبداد بود.

وی افزود: پسیان اولین ایرانی بود که دوره آموزش خلبانی دید و در سی سالی که زندگی کرد، القابی همچون کلنل، شاعر، مترجم، وطن‌پرست و نخستین خلبان ایرانی…را به خود اختصاص داد و سرانجام جان خود را نیز در راه آرمان‌های ملی گرایانه خود گذاشت.

طاهری خسروشاهی در پایان گفت: این جلسه روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه از ساعت ۱۷ در بنیاد ایرانشناسی استان آذربایجان شرقی به آدرس خیابان ثقه‌الاسلام، درب سرخاب، خانه شربت اوغلی برگزار خواهد شد و شرکت در این جلسه برای عموم علاقه مندان آزاد است.

رونمایی از کتاب «کلنل پسیان» در بنیاد ایرانشناسی آذربایجان شرقی

کد مطلب 6858367

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