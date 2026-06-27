به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از خرید بیش از دو هزار نسخه کتاب در قالب طرح «تاک» (تو انتخاب کن) در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: در راستای به‌روزرسانی منابع کتابخانه‌های عمومی و پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی اعضا، امسال تعداد ۲ هزار و ۲۷۳ نسخه کتاب از ۳۵۰ ناشر ایرانی با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال خریداری و به مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان افزوده شد.

وی با بیان اینکه طرح «تاک» یکی از برنامه‌های مشارکت‌محور نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است، افزود: در این طرح، کتابداران و اعضای کتابخانه‌های عمومی نقش مؤثری در انتخاب منابع مورد نیاز ایفا می‌کنند و کتاب‌ها بر اساس نیازسنجی و علاقه‌مندی مخاطبان خریداری می‌شوند.

بابایی با اشاره به تنوع موضوعی کتاب‌های خریداری‌شده تصریح کرد: این آثار در حوزه‌های مختلف از جمله داستان و رمان، ادبیات، کودک و نوجوان، فلسفه، روان‌شناسی و سایر موضوعات مورد نیاز مخاطبان انتخاب شده‌اند تا ضمن غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها، پاسخگوی سلایق و نیازهای اقشار مختلف جامعه باشند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی همچنین از تقویت امکانات بخش کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و گفت: در کنار خرید کتاب، مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال نیز برای تأمین اسباب‌بازی‌های فکری و آموزشی اختصاص یافت تا فضای کتابخانه‌ها برای کودکان و نوجوانان جذاب‌تر شده و زمینه رشد خلاقیت و یادگیری آنان بیش از پیش فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه منابع و تجهیزات خریداری‌شده میان کتابخانه‌های عمومی سراسر استان توزیع شده است، خاطرنشان کرد: اعضا و مراجعان هم‌اکنون می‌توانند از کتاب‌های جدید و امکانات فراهم‌شده در کتابخانه‌های عمومی استفاده کنند.

بابایی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار اجرای طرح‌هایی همچون «تاک» و مشارکت فعال اعضا در انتخاب منابع، کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی ارتقا یافته و فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در استان بیش از پیش گسترش یابد.