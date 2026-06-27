به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر؛ میثم افشار دبیرکل جمعیت هلال احمر این رویداد را حرکتی فرهنگی و اجتماعی برای بهره‌گیری از ظرفیت بی‌نظیر نسل نوجوان در تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید دانست و اظهار کرد: سازمان جوانان هلال‌احمر همواره بر نقش‌آفرینی نوجوانان به عنوان طلایه‌داران گام دوم انقلاب تأکید داشته است. اکنون که در فراغ رهبر شهید خود به سوگ نشسته‌ایم، این برنامه فرصتی است برای نسل آینده‌ساز تا با استفاده از ابزارهای نوین و هوش مصنوعی، سیره گهربار ایشان را به زیباترین شکل ممکن به تصویر بکشند.

جزئیات رویداد «قائد امت»

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اهمیت حضور گسترده دانش‌آموزان در مراسم وداع و تشییع، هدف اصلی این رویداد را «انتقال مفاهیم عمیق سیره عملی و نظری رهبر شهید به زبان هنر و فناوری» و فرهنگ سازی در میان نوجوانان عنوان کرد.

افشار در تشریح رشته‌های این پویش، گفت: دانش‌آموزان هنرمند و فناور می‌توانند در سه رشته اصلی تولید کلیپ ۹۰ ثانیه‌ای افقی با حجم زیر ۲۰ مگابایت با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، طراحی پوستر با هوش مصنوعی و ساخت موشن، انیمیشن و استاپ موشن با حجم زیر ۲۰ مگابایت، شرکت کنند.

وی افزود: دانش‌آموزان آثار خود را از تاریخ ۱۰تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ به همراه مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی، سن، شماره تماس و نام استان و شهرستان) به آیدی @Po_oyesh۱ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

افشار خاطرنشان کرد: به تمامی‌برگزیدگان این پویش، علاوه بر اهدای لوح تقدیر و هدایای نفیس، این نوید را می‌دهیم که آثار برتر در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.