به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و در راستای ترویج فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی و کمک به همنوعان «حمید کشکولی» معاون توسعه و منابع انسانی استانداری لرستان با حضور در پایگاه انتقال خون شهید «رستمی مقدم» استان، خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.

وی در حاشیه این اقدام خداپسندانه ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه ماه محرم اظهار کرد: مشارکت در پویش نذر خون جانفدایان حسینی تبلور عملی درس‌های عاشوراست.

کشکولی، افزود: ایثار و ازخودگذشتگی مفاهیمی هستند که در مکتب امام حسین (ع) آموخته‌ایم و امروز اهدای خون یکی از زیباترین جلوه‌های این ایثار اجتماعی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان با تأکید بر نیاز مستمر مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی عنوان کرد: از تمامی مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مردم ولایت‌مدار و نوع‌دوست استان لرستان دعوت می‌کنم تا با پیوستن به این پویش در این امر حیاتی و نجات‌بخش مشارکت کنند.