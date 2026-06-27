عراق خواهان بازنگری سهمیه تولید در اوپک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت نفت عراق روز جمعه (پنجم تیر) اعلام کرد که اوپک اعمال دوباره سهمیه‌ تولید عراق پیش از سال‌ها جنگ و تحریم را به‌تدریج آغاز کرده است.

خبرگزاری دولتی عراق در بیانیه‌ای به نقل از وزارت نفت این کشور اعلام کرد که بغداد خواهان بازنگری در سهمیه‌های تولید اوپک برای بازتاب بهتر شرایط کشورهای عضو، ازجمله شرایط اقتصادی و امنیتی عراق است.

در این بیانیه آمده است که علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق، درباره احتمال خروج این کشور از اوپک سخنی به میان نیاورده است.

منابع آگاه روز پنجشنبه (چهارم تیر) در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرده بودند که عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان سعودی و یکی از پنج عضو بنیان‌گذار این نهاد بین‌المللی، در صورت افزایش‌نیافتن سهمیه تولید خود، خروج از این سازمان را بررسی می‌کند.

بخش زیادی از درآمدهای عراق از محل فروش نفت به دست می‌آید، اما صادرات این کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال تردد از تنگه هرمز، با کاهش روبه‌رو شده است.

در همین حال، وزارت نفت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد گزارش‌های منتشرشده مبنی بر بررسی بغداد برای خروج از اوپک، موضع رسمی دولت این کشور نیست.

سهمیه عراق برای ماه ژوئیه ۴ میلیون و ۳۷۸ هزار بشکه در روز تعیین شده، هرچند تولید کنونی این کشور به‌ دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز به‌طور قابل‌ توجهی پایین‌تر از این رقم است.