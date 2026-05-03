اوپک پلاس اهداف تولید خود را در ژوئن افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، براساس اعلام دو منبع آگاه، ائتلاف اوپک پلاس در جلسه روز شنبه توافق کرده است هدف تولید نفت خود در ماه ژوئن را افزایش دهد. هرچند، این افزایش عملاً در عمل مؤثر نخواهد بود تا زمانی که جنگ میان ایران و آمریکا و محدودیتهای تنگه هرمز ادامه داشته باشد، چرا که عرضه نفت در بازارهای جهانی محدود باقی میماند.
براساس این منابع، هفت کشور عضو اوپک پلاس توافق کردهاند که در ماه ژوئن حدود ۱۸۸ هزار بشکه در روز به تولید نفت اضافه کنند. این سومین افزایش ماهانه متوالی است و نشاندهنده تمایل گروه به ادامه روند حتی با وجود چالشهای کنونی است. این تصمیم قبل از جلسه سیاستگذاری روز یکشنبه اعلام شد.
جلسه روز یکشنبه، با حضور کشورهای عربستان، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان، روسیه و عمان برگزار میشود. با خروج امارات متحده عربی، گروه اوپک پلاس هماکنون شامل ۲۱ عضو، از جمله ایران، است، اما در تعیین سطح تولید، همپیمانان اصلی، تنها هفت کشور به علاوه امارات در تصمیمگیریهای ماهانه وارد شدهاند.
در حالی که پیش از این، تنها کشورهای گروه و امارات توانایی افزایش تولید داشتند، جنگ ایران و حملههای پهپادی به زیرساختهای روسیه، بازار نفت را دچار اختلال کرده است. همچنین، اختلال در عبور و مرور نفت از تنگه هرمز، عرضه نفت کشورهای عربستان، عراق و امارات را محدود کرده است.
مدیران اجرایی و تحلیلگران بازار نفت اعلام کردهاند که هرگونه آغاز مجدد جریان نفت از تنگه هرمز ممکن است مدتها طول بکشد، حتی پس از بازگشایی این گذرگاه، و قیمت نفت در هفته جاری به بالای ۱۲۵ دلار در هر بشکه رسید، که بالاترین سطح در چهار سال اخیر است، و احتمال کمبود سوخت جت و تورم جهانی در ماههای آینده را افزایش میدهد.
بر اساس منابع غیررسمی، انتظار میرود سطح افزایش تولید در نشست روز یکشنبه همانند ماه گذشته، حدود ۲۰۶ هزار بشکه در روز باشد، البته با در نظر گرفتن سهم امارات که در اوایل ماه مه از گروه خارج شد.
پیش از این، منابع اعلام کرده بودند که این تصمیم نشان میدهد اوپک پلاس قصد دارد پس از پایان جنگ و رفع محدودیتها، عرضه نفت خود را به روال عادی برگرداند.
ماه گذشته، اوپک اعلام کرده بود که تولید ماه مارس اعضا به طور میانگین ۳۵.۰۶ میلیون بشکه در روز بوده است، که نسبت به فوریه، کاهش ۷.۷ میلیون بشکه در روز داشته است، و عمدتاً عراق و عربستان بیشترین کاهش را ثبت کردهاند. روسیه نیز پس از حملات پهپادی اوکراین، تولید خود را کاهش داده است.
