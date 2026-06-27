به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، همزمان با آغاز فصل تازه اجراهای مجموعه تماشاخانه ایران‌شهر، ۲ نمایش «شعله‌های سرکش تاریکی» به کارگردانی هوشمند هنرکار و «یخ‌بستگی؛ درخت‌های خیابون ولیعصر» به نویسندگی و کارگردانی احمد سلگی در سالن‌های ناظرزاده کرمانی و سمندریان روی صحنه می‌روند.

نمایش «شعله‌های سرکش تاریکی» نوشته آنتونیو بوئرو با ترجمه مهین اسکویی و طراحی و کارگردانی هوشمند هنرکار، از ۷ تیر، هر شب ساعت ۲۱ در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا می‌شود.

در این نمایش ناهید مسلمی، کاظم هژیرآزاد، سیاوش خادم حسینی، امید معاوی، امیرحسین کفائی، سارینا شیاسی، پریسا شریفی، سارینا سلطانلو، باران عبیری، هومهر بیاتیان، مهیار میرزائی، هومن لواسانی‌کیا، بهار مهدوی و مهرگان طهرانی به ایفای نقش می‌پردازند.

این اثر با مدت زمان یک ساعت و ۴۰ دقیقه، داستان دانش‌آموزان یک آموزشگاه شبانه‌روزی نابینایان را روایت می‌کند که زندگی شاد و آرامشان با ورود «ایگناسیو» دستخوش تغییر می شود و نظم آموزشگاه برهم می‌خورد.

همچنین نمایش «یخ‌بستگی؛ درخت‌های خیابون ولیعصر» به نویسندگی و کارگردانی احمد سلگی، از ۱۶ تیر، هر شب ساعت ۱۹ در سالن سمندریان میزبان مخاطبان خواهد بود.

سارا بهرامی و مجتبی پیرزاده بازیگران این نمایش هستند که با مدت زمان یک ساعت و ۲۰ دقیقه اجرا می‌شود.

در خلاصه این نمایش آمده است: «به هم‌دیگه قول داده بودیم که فصل آخرش رو با هم می‌سازیم؛ پس اگه اینجا فصل آخره، در رو باز کن و بیا تو ... .»

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه تیوال یا سایت تماشاخانه ایران‌شهر مراجعه کنند.