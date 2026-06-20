به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شعله‌های سرکش تاریکی» به نویسندگی آنتونیو بوئرو، کارگردانی هوشمند هنرکار و بازی ناهید مسلمی و کاظم هژیرآزاد از ۷ تیر روی صحنه سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر می‌رود و اجراهای عمومی این اثر در ماه‌های تیر و مرداد ادامه دارد.

ناهید ‌مسلمی، کاظم ‌هژیرآزاد، سیاوش ‌خادم ‌حسینی، امید ‌معاوی، امیرحسین ‌کفائی، سارینا شیاسی، پریسا ‌شریفی، سارینا ‌سلطانلو، باران ‌عبیری، هومهر ‌بیاتیان، مهیار ‌میرزائی، هومن لواسانی، بهار مهدوی و مهرگان سجادی‌تهرانی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

بوئرو همراه فدریکو گارسیا لورکا و رامون ماریا دل بایه اینکلان از چهره‌های مطرح ادبیات نمایشی اسپانیا در قرن بیستم محسوب می‌شوند. این نمایشنامه توسط مهین اسکویی ترجمه شده است.

نمایش «شعله‌های سرکش تاریکی» در یک مدرسه شبانه‌روزی نابینایان می‌گذرد و پیچیدگی و برخوردهای متقابل شخصیت‌ها، ساختمان نمایش را شکل می‌دهد.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به نویسنده: آنتونیو بوئرو، مترجم: مهین اسکویی، طراح و کارگردان: هوشمند هنرکار، بازی: کاظم هژیرآزاد، ناهید مسلمی، سیاوش خادم حسینی، امید معاوی، امیرحسین کفایی، سارینا شیاسی، پریسا شریفی، سارینا سلطانلو، باران عبیری، هومهر بیاتیان، مهیار میرزایی، هومن لواسانی، بهار مهدوی، مهرگان طهرانی، مدیر تولید و دستیار اول کارگردان: پارسا پولادوند، طراح گریم: شقایق برهمتی، طراح لباس، صحنه، نور و صدا: هوشمند هنرکار، مدیر روابط عمومی: سمیه علیپور، طراح پوستر: هوشمند هنرکار، سهیلا علیپور، سرپرست تبلیغات: محمدرضا حزینی، اشاره کرد.