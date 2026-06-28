به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، پابلو لارین فیلم بلند بعدی خود را با عنوان «یک بار» (اشاره به عدد ۱۱) برای نتفلیکس می‌سازد.

این فیلم به صورت ۱۱ داستان به هم پیوسته ساخته می‌شود که داستان هر یک بلافاصله پس از کودتای نظامی شیلی در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ رخ می‌دهد و در یک بازه زمانی ۱۸ ساعته، هم‌زمان با ورود شیلی به دوره دیکتاتوری نظامی، هرج و مرج و پیامدهای انسانی پس از سرنگونی دولت دموکراتیک را تصویر می‌کند. این ماجراها با بمباران کاخ لا موندا و کشته شدن سالوادور آلنده رئیس جمهور وقت شیلی، به اوج خود می‌رسد.

آلفردو کاسترو بازیگر ثابت فیلم‌های لارین، رهبری بازیگران فیلم را بر عهده خواهد داشت. بازیگران دیگر شامل مارسلو آلونسو، اکتاویا برناسکونی، روبرتو فاریاس، فرناندا فینستربوش، الخاندرو گویک، کامیلا میلنکا، والنتینا موهر، مارسیال تاگل و لوکاس ورگارا می‌شوند.

یکی از نکات کلیدی این پروژه، همکاری لارین با فیلمبردار نامزد اسکار رودریگو پریتو، است که برای اولین بار با هم کار می‌کنند. پریتو از زمان «گرگ وال استریت» و پس از آن «سکوت»، «مرد ایرلندی» و «قاتلان ماه کامل»، فیلمبردار مورد علاقه اسکورسیزی است.

لارین پای ثابت جشنواره فیلم ونیز است و ۵ فیلم آخر او در بخش رقابتی اصلی جشنواره حضور داشته‌اند.

این دومین فیلمی است که لارین برای نتفلیکس می‌سازد و پیش از این او فیلم خون‌آشامی «ال کنده» را برای این کمپانی کارگردانی کرده بود. لارین با فیلم «نَه» برای ساخت فیلم‌های روان‌شناختی‌ درباره قدرت و حافظه تاریخی به شهرت رسید. «باشگاه» و «نرودا» فیلم‌های بعدی وی بودند که با سه‌گانه‌ای از پرتره‌های صمیمانه از زنان نمادین، به ویژه با «جکی» که بهترین فیلم اوست، ادامه یافت. «اسپنسر» و جدیدترین فیلمش «ماریا» که تمرکز او بر هویت شکسته و اسطوره عمومی بود، فیلم‌های بعدی این سه گانه بودند.

این اولین باری نیست که لارین به گذشته دردناک شیلی می پردازد و «نه» و «ال کنده» که سال ۲۰۲۳ در فاصله «اسپنسر» و «ماریا» ساخته شد و در آن دیکتاتور نظامی آگوستو پینوشه یک خون‌آشام ۲۵۰ ساله در آرزوی مرگ است، هم با همین مضمون ساخته شده‌اند.

فیلمبرداری «یک بار» که لارین آن را «فیلم جنگی» خوانده، قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز شود.