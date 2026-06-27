به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌‎جمهوری، عمادالدین فاطمی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، با اشاره به راهبرد توسعه آموزش هوش مصنوعی از مدارس تا دانشگاه‌ها، بر اهمیت گسترش آموزش‌های مرتبط با این فناوری در کشور تأکید کرد و گفت: آینده اقتصاد، صنعت و فناوری جهان به شدت تحت تأثیر هوش مصنوعی خواهد بود؛ از این رو توسعه آموزش این حوزه باید از سطوح پایه آغاز شود و با برنامه‌ریزی منسجم تا دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی ادامه یابد.

وی اظهار کرد: توسعه سواد هوش مصنوعی در مدارس، آموزش معلمان، گنجاندن مباحث مرتبط در برنامه‌های دانشگاهی و تقویت مهارت‌های تخصصی دانشجویان از الزامات توسعه این فناوری در کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی متخصص، افزایش توان حل مسائل کشور و ارتقای رقابت‌پذیری فناوری‌های بومی باشد.

فاطمی‌زاده، با اشاره به برنامه‌های حمایتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این حوزه افزود: برنامه‌های آموزش و ترویج هوش مصنوعی در سال جاری با قوت ادامه خواهد یافت و تلاش می‌شود در قالب برنامه‌های مختلف، متناسب با ظرفیت و توانمندی موجود، زمینه گسترش آموزش هوش مصنوعی در مدارس و بهره‌مندی فرهنگیان از دوره‌های آموزشی و بازآموزی فراهم شود.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، با اشاره به سایر برنامه‌های سال جاری ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی گفت: اجرای کامل تعهدات پروژه‌های مصوب سال گذشته، تقویت نظارت بر روند اجرای طرح‌ها، حمایت از تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی دستاوردها، تسهیل بهره‌مندی شرکت‌ها و دانشگاه‌ها از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی و برنامه‌ریزی برای اجرای حمایت‌های جدید متناسب با بودجه‌های ابلاغی، از مهم‌ترین محورهای فعالیت ستاد در سال جاری است.

تداوم طرح ملی «ایران دیجیتال»

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از برنامه‌های آموزشی و ترویجی حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های آموزش و ترویج متوقف نخواهد شد. طرح «ایران دیجیتال» که قرارداد آن در سال گذشته منعقد شده است، طبق برنامه تا شهریورماه ادامه خواهد یافت.

فاطمی‌زاده افزود: آموزش معلمان نیز در چارچوب همکاری با وزارت آموزش و پرورش آغاز خواهد شد و تلاش شده است زمان‌بندی اجرای دوره‌ها به گونه‌ای باشد که فرهنگیان بتوانند از مزایای آموزشی و امتیازات بازآموزی این دوره‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، با اشاره به اینکه توسعه سرمایه انسانی مهم‌ترین رکن پیشرفت هوش مصنوعی در کشور است، گفت: سیاست معاونت علمی و ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی در سال جاری، حرکت هم‌زمان در دو مسیر توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی نیروی انسانی است تا ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه پردازش، پژوهش و فناوری به تربیت متخصصان و تولید محصولات کاربردی منجر شود.

وی افزود: در همین راستا، حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، توسعه رویدادهای ترویجی، تقویت همکاری با دانشگاه‌ها، مدارس، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید محتوای آموزشی بومی، شناسایی و هدایت استعدادهای جوان و گسترش دسترسی دانشجویان و پژوهشگران به ابزارها و زیرساخت‌های مورد نیاز، از مهم‌ترین برنامه‌های ستاد در سال جاری به شمار می‌رود.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ادامه داد: ایجاد پیوند میان آموزش، پژوهش و صنعت، یکی دیگر از اولویت‌های این ستاد است تا آموزش‌های ارائه‌شده متناسب با نیازهای واقعی کشور طراحی شود و دانش‌آموختگان بتوانند در حل مسائل ملی، توسعه محصولات هوشمند و ارتقای توان رقابتی شرکت‌های فناور نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی عمومی در حوزه هوش مصنوعی گفت: آشنایی اقشار مختلف جامعه با فرصت‌ها، کاربردها و ملاحظات این فناوری، زمینه استفاده مسئولانه و مؤثر از هوش مصنوعی را فراهم می‌کند و از همین رو، توسعه فعالیت‌های ترویجی در کنار آموزش‌های تخصصی، یکی از محورهای ثابت برنامه‌های ستاد خواهد بود.