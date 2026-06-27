به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز شنبه در آیین تقدیر از رئیس مجلس دانش‌آموزی کشور و مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: تحقق اهداف سند تحول بنیادین مستلزم توجه هم‌زمان به ساحت‌های شش‌گانه تربیتی است و این ساحت‌ها باید به صورت عملی و کاربردی در فرآیند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان نهادینه شوند.

وی افزود: ارشیا احمدی نمونه‌ای موفق از تربیت تمام‌ساحتی در آموزش و پرورش است؛ دانش‌آموزی که علاوه بر موفقیت‌های علمی، با حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و دانش‌آموزی توانسته به ریاست مجلس دانش‌آموزی کشور دست یابد و به عنوان مشاور وزیر آموزش و پرورش منصوب شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: این مسیر باید با حمایت صحیح و هدفمند به سایر دانش‌آموزان نیز تسری یابد و خوشبختانه مقام عالی وزارت آموزش و پرورش نیز همواره نگاه ویژه‌ای به شناسایی، توانمندسازی و حمایت از ظرفیت‌های دانش‌آموزی داشته‌اند.

علی‌فر مهم‌ترین مهارت مورد نیاز دانش‌آموزان را تقویت تفکر انتقادی و نگاه نقادانه دانست و گفت: دانش‌آموزان باید بتوانند دیدگاه‌های خود را با استدلال، منطق و مسئولیت‌پذیری بیان کنند و در فرآیندهای اجتماعی و تصمیم‌سازی نقش‌آفرین باشند.

وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی عنوان کرد: باید نقش حمایتی خود را در عرصه تعلیم و تربیت به‌درستی ایفا کنیم تا دانش‌آموزانی توانمند در ابعاد مختلف پرورش یابند و به عنوان ظرفیت‌هایی ارزشمند در مسیر پیشرفت آموزش و پرورش ایفای نقش کنند.

گفتنی است طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، ارشیا احمدی دانش‌آموز خوزستانی و رئیس مجلس دانش‌آموزی کشور به عنوان مشاور وزیر منصوب شده است.