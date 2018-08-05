به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح یکشنبه در این دوره آموزشی با تشریح نقش مهم بسیج دانش آموزی در مدارس و لزوم توجه جوانان به آن بیان کرد: دانش آموزان بسیجی باید با اجرای مطلوب وظایف خود در مدرسه و ایفای نقش به عنوان یک بسیجی، الگویی مناسب در فعالیت های مذهبی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در بین دانش آموزان باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: موفقیت این طیف از دانش آموزان در عرصه های آموزشی و پرورشی می تواند مشوقی موثر برای همسالان آن ها باشد.

وی نقش دانش آموزان را در تحقق سند تحول بنیادین موثر دانست و یادآور شد: علاوه بر عوامل دست‌اندرکار نظام تعلیم و تربیت و اولیا، دانش‌آموزان نیز به عنوان سفیران آموزش و پرورش می توانند در انتقال مفاهیم این سند راهبردی نقش آفرین باشند.

کرمی با بیان اینکه دانش‌آموزان سعی در شناخت ساحت‌های شش‌گانه سند تحول و کاربرد آن در حوزه‌های تعلیم و تربیت داشته باشند تصریح کرد: دانش آموزان به عنوان عنصر اصلی نظام تعلیم و تربیت با شناخت این ساحت ها، مسیر آموزش و پرورش را در انتقال مفاهیم هموار می کنند.

این مقام مسئول با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری تحقق این سند را مبتنی بر به کار بستن تحصیل، تهذیب و ورزش دانست و ادامه داد: اگر این سه واژه به درستی عملی شوند بخش مهمی از اهداف تعلیم وتربیت محقق خواهدشد و دانش آموزان بسیجی دراین حرکت مهم موثر هستند.

وی با بیان اینکه اعتقاد به باورها و مسائل اعتقادی، دانش آموزان را در همه عرصه ها از جمله دفاع مقدس شاخص کرده، افزود: اگر دانش آموزان امروز با اعتقاد به باور های علمی و آموزشی خود و اندیشه ورزی و برنامه ریزی صحیح در مسائل درسی بکوشند در عصر خود شاخص می شوند.

حمید خرمدل جانشین سپاه امام صادق ( ع) استان بوشهر نیز بر نقش جوانان بسیجی در دوران انقلاب اسلامی تاکید کرد و بسیج دانش اموزی رایکی از بهترین ظرفیت ها در کنار سایر تشکل ها دانست و بر آمادگی علمی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی دانش آموزان برای مبارزه با توطئه های دشمنان تاکید کرد.

گفتنی است دوره آموزشی یاوران ولایت دانش آموزان دختر متوسطه دوم فرماندهان واحدهای مقاومت دانش آموزی استان بوشهر در اردوگاه الغدیر سپاه امام صادق (ع) باحضور مدیرکل و معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش استان بوشهر، جانشین سپاه امام صادق استان و مسوولان بسیج دانش آموزی استان برگزار شد.