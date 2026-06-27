به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه معتمدی در سخنانی از برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی ثبت‌نام نوآموزان پایه اول و اجرای طرح‌های حمایتی آموزشی در تابستان خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی فرایند ثبت‌نام و کاهش دغدغه خانواده‌ها، گفت: نوبت‌گیری در سامانه «سیرت» برای سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان الزامی است و این سنجش، پیش‌نیاز ثبت‌نام و همچنین سفارش کتاب‌های درسی به شمار می‌رود.

ثبت‌نام ۲۵ هزار نوآموز پایه اول

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به آمار نوآموزان پایه اول، اظهار کرد: برای سال تحصیلی جدید ۲۷ هزار و ۳۹۲ نوآموز پیش‌بینی شده که تاکنون ۲۵ هزار و ۷۳۴ نفر در سامانه سیرت نوبت‌گیری کرده یا سنجش آنها در حال انجام است و حدود هزار و ۶۰۰ نوآموز نیز هنوز برای این مرحله اقدام نکرده‌اند.

معتمدی، ادامه داد: پس از انجام سنجش، والدین باید در «مای‌مدیو» پیش ثبت‌نام را تکمیل کنند که بر اساس آخرین آمار، ۱۶ هزار و ۹۹۵ نفر این مرحله را انجام داده‌اند، ۱۰ هزار و ۷۵۲ پرونده تأیید شده و ۵ هزار و ۶۳۵ پرونده نیز در انتظار بررسی است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت محدوده جغرافیایی مدارس، تکریم اولیا و پرهیز از دریافت هرگونه وجه هنگام ثبت‌نام، از مدیران مدارس خواست روند بررسی مدارک را بادقت و سرعت بیشتری انجام دهند و QR کد نظرسنجی والدین و شماره‌های رسیدگی به شکایات را در معرض دید خانواده‌ها قرار دهند.

اجرای طرح «حامی»

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان همچنین با اشاره به‌ضرورت آماده‌سازی کامل فضاهای آموزشی برای پذیرش دانش‌آموزان، به‌ویژه کلاس‌اولی‌ها، گفت: مدارس باید در آغاز سال تحصیلی جدید، محیطی پاکیزه، ایمن، شاداب و جذاب برای دانش‌آموزان فراهم کنند.

معتمدی در بخش دیگری از سخنان خود را به کیفیت‌بخشی آموزشی اختصاص داد و از اجرای «طرح حامی» با عنوان «حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان» خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح برای جبران افت یادگیری آشکار و پنهان طراحی شده است، توضیح داد: افت یادگیری پنهان به دانش‌آموزانی مربوط می‌شود که به پایه بالاتر رفته‌اند؛ اما مهارت‌های بنیادین خواندن، نوشتن و محاسبه را به طور کامل کسب نکرده‌اند.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: برای تابستان امسال حدود ۱۹۰ پایگاه «حامی» در شهرستان‌ها و مناطق استان پیش‌بینی شده و حضور دانش‌آموزان در این پایگاه‌ها کاملاً رایگان است.

وی گفت: در مناطق روستایی و کم‌جمعیت نیز اجرای این طرح باید به‌صورت مدرسه‌ای و با مشارکت مدیران، آموزگاران و راهبران آموزشی دنبال شود.