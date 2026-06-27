ورمقانی: پنج نفر در حادثه تروریستی بانه مجروح شدند؛ شهادت دو مامور

علی‌اکبر ورمقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه پنجم تیرماه در حمله کور عناصر ضدانقلاب به ایست و بازرسی شهرستان بانه، دو نفر از پرسنل جان‌برکف نیروی انتظامی به شهادت رسیدند و دو نفر دیگر از نیروهای انتظامی مجروح شدند.

وی افزود: همچنین در این حادثه سه نفر از عابران از جمله یک کودک سه‌ساله نیز مجروح شدند.

ورمقانی با اشاره به تداوم اقدامات نیروهای امنیتی و انتظامی تأکید کرد: ضدانقلاب بداند نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی آنها را رها نخواهند کرد و انتقام خون شهیدان و حق مجروحان گرفته خواهد شد.

وی در پایان گفت: یک‌بار دیگر در سرزمین مجاهدت‌های خاموش، خون برادران اهل تشیع و تسنن در هم آمیخت تا از وحدت و انسجام کردستان عزیز حراست شود.