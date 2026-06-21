به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر یکشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر سومین همایش تجلیل از پیشگامان رونق تولید اظهار کرد: تحقق تحول در بخش تولید، بدون تعامل با اصحاب رسانه، نخبگان و همه بخش‌های اثرگذار ممکن نیست و این تحول زمانی اتفاق می‌افتد که هم‌افزایی و گفت‌وگو در عمل شکل بگیرد.

وی با اشاره به شرایط پسا جنگ و ضرورت تقویت فضای اقتصادی و اجتماعی کشور افزود: در این مقطع، برگزاری همایش‌ها، رویدادها و برنامه‌های تخصصی باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای رونق تولید، تقویت امید اجتماعی و توسعه فضای کسب‌وکار استفاده کرد.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید تبریز را به شهر کسب‌وکار تبدیل کنیم، گفت: این همایش به همت شورای اسلامی استان برگزار می‌شود، اما لازم است فراتر از مباحث کلی شورا حرکت کرده و به سمت حل مسائل واقعی حوزه تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری برویم.

پرنیان با اشاره به برخی مزیت‌های استان در حوزه تسهیل صدور مجوزها تصریح کرد: آذربایجان شرقی تنها استانی است که در برخی حوزه‌ها مجوزها ظرف سه روز صادر می‌شود، در حالی که این فرآیند در بسیاری از نقاط دیگر کشور زمان‌بر است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان اظهار داشت: در صورت تأمین کالا از منطقه آزاد، هزینه‌ها تا حدود هفت درصد کاهش می‌یابد و تبریز در بسیاری از کالاها نسبت به دیگر شهرها از قیمت مناسب‌تری برخوردار است.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی ادامه داد: با وجود همه ضعف‌ها، مسیر تحقق اهداف در حال پیگیری است و در این مدت نوعی چابکی در فرآیندها ایجاد شده است. همچنین دبیرخانه ستاد تنظیم بازار دوباره به سازمان صمت بازگشته و اکنون رسیدگی به حوزه‌های مختلف با انسجام بیشتری دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح بازار گفت: اگر نهاده‌ها به موقع وارد شده و تولید نیز در زمان مناسب به بازار عرضه شود، اساساً پدیده‌ای به نام گران‌فروشی شکل نمی‌گیرد، اما در مواردی که برخی افراد بخواهند از شرایط سوءاستفاده کنند، باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

پرنیان با بیان اینکه بستر سازی، روان سازی امور، تقویت دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ظرفیت مناطق مرزی و ویژه و نیز بهره‌گیری از اختیارات استاندار از جمله راهکارهای مؤثر در رونق تولید است، افزود: اگر از ظرفیت فکری اصحاب رسانه، نخبگان و بخش‌های مختلف جامعه استفاده شود، تولید ثروت، افزایش عرضه کالا و خدمات و در نهایت شکستن تورم امکان‌پذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از تولید، باید به حقوق مصرف‌کننده نیز توجه جدی داشت و با نگاه نرم‌افزاری و هوشمندانه، زمینه کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی را فراهم کرد.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی یکی از مشکلات جدی تولید را قطعی برق عنوان کرد و گفت: هر روز قطعی برق می‌تواند تا ۱۷ درصد هزینه تولید را افزایش دهد و این مسئله فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه رسانه چشم بیدار حکمرانی است، افزود: نقش رسانه‌ها در شناسایی مشکلات، مطالبه‌گری، انعکاس ظرفیت‌ها و کمک به تصمیم‌سازی‌ها بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

پرنیان در ادامه به شاخص‌های انتخاب کارآفرینان برتر در این همایش اشاره کرد و گفت: حفظ تولید، افزایش اشتغال، ارائه محصول جدید و نداشتن پرونده تعزیراتی از جمله شاخص‌های اصلی در انتخاب کارآفرینان است.

وی همچنین درباره حمایت از واحدهای خسارت‌دیده اظهار کرد: واحدهایی که کمتر از پنج میلیارد تومان خسارت دیده‌اند، برای دریافت حمایت به بنیاد برکت معرفی شده‌اند و مسائل واحدهای با خسارت بیشتر نیز از طریق ستاد تسهیل و با پیگیری از تهران در حال حل و فصل است.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه حمایت‌ها صرفاً به معنای پرداخت مستقیم پول نیست، گفت: در هیچ جای کشور چنین رویکردی به شکل صرف جواب نداده و باید از ابزارها و بسته‌های حمایتی متنوع برای پشتیبانی از تولید استفاده کرد.

وی در پایان گفت: خوشبختانه به بدنه تولید استان آسیب جدی وارد نشده و باید با ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، زمینه حضور و نقش‌آفرینی بیشتر جوانان در عرصه اقتصاد و تولید را فراهم کنیم.

در پایان این نشست، از پوستر سومین همایش تجلیل از پیشگامان رونق تولید رونمایی شد.