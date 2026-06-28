«صنایع تبدیلی وتکمیلی» موتور محرک گذار از کشاورزی سنتی به اقتصاد صنعتی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- نوشین طهماسبی: در دنیای امروز، ارزش واقعی یک محصول در میان مزارع، نه در حجم تولید خام، بلکه در میزان «ارزش افزوده» حاصل از فرآوری آن نهفته است.

صنایع تبدیلی و تکمیلی با ایجاد پیوند میان بخش کشاورزی و صنعت، زنجیره تأمین را متحول کرده و از هدررفت محصولات پس از برداشت جلوگیری می‌کنند.

این صنایع با تبدیل مواد اولیه به کالاهای باکیفیت و ماندگار، نقش بی‌بدیلی در پایداری درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و در نهایت، تقویت توان صادراتی و ارزی کشور ایفا می‌کنند.

صنایع تبدیلی، همان شکافی است که میان «تولید ساده» و «ثروت‌آفرینی» قرار دارد.

این صنایع با تبدیل محصولات کشاورزی به کالاهای فرآوری‌شده، نه تنها از سوختن و هدر رفتن محصولات در فصل برداشت جلوگیری می‌کنند، بلکه با ایجاد بستری برای صادرات، خروجی اقتصادی را از حالت محلی به سطح بین‌المللی ارتقا می‌دهند.

در واقع، این صنایع، پل ارتباطی میان سفره‌های مردم و بازارهای پررونق جهانی هستند.

جذب ۳.۵ میلیون تن مواد خام کشاورزی کشور در البرز

در همین راستا مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به خبرنگار گفت: البرز به عنوان قطب فناوری و تولید علم در کشور دارای ظرفیت های کشاورزی و روستایی بالایی در زمینه تولید محصولات زراعی، باغی، دامی، صنایع تبدیلی و گردشگری کشاورزی است.

طاهر عیسی زاده افزود: این استان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، دسترسی به بازارهای مختلف محصولات کشاورزی، داشتن راه های ارتباطی و ترانزیتی، شرایط ویژه گردشگری دارای شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری در زمینه فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی است.

وی اظهار داشت: در همین راستا واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی این استان برای تولید انواع محصولات غذایی هر ساله بیش از ۳.۵ میلیون تن انواع محصولات خام کشاورزی را از البرز و دیگر استان ها در بخش های گوناگون جذب می کنند.

اشتغال هفت هزار نفر در حوزه صنایع تبدیلی

عیسی زاده با بیان اینکه در این استان تاکنون ۲۱۰ فقره مجوز بهره برداری واحد های تولیدی در زمینه تولید، فرآوری و بسته بندی محصولات مرتبط با بخش کشاورزی (شامل محصولات باغی، دامی، زراعی،شیلات، خوراک دام و طیور، سردخانه، کود ) صادر شده، گفت: این واحدها با ظرفیت هفت هزار نفر مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: همچنین این مدیریت در سال اخیر ۲۷ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۳۲۲ نفر و ۳۸ فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری ۱۹ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۱۵۷ نفر صادر کرده است.

جلوگیری از خام فروشی، صادرات و درآمدزایی

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان البرز مهمترین دستاورد این صنایع را جلوگیری از خام فروشی، صادرات، درآمدزایی و اشتغالزایی در این بخش از صنعت کشاورزی دانست و گفت: ایجاد و تکمیل زنجیره های تولید از نیازهای اساسی صنعت کشاورزی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: صنایع تبدیلی و غذایی نقش اساسی در این زنجیره و همچنین در کاهش ضایعات و ارزش افزوده در بخش کشاورزی دارند.

وی به فرصت های در دسترس صنایع تبدیلی در استان البرز اشاره کرد و گفت: دسترسی به جاده و بازارهای هدف و صادرات، دو بازار مصرف بزرگ داخلی (تهران و کرج)، تسهیل در تامین نیروی انسانی متخصص، ظرفیت های خام خوراکی محلی و تنوع تولید در زیر بخش های مختلف کشاورزی از جمله این فرصت ها برای این بخش به شمار می رود.

جایگاه نامشخص صنایع تبدیلی در برنامه ریزی بخش صنعت کشور

این مقام مسئول به چالش‌های پیش روی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در البرز اشاره کرد و گفت: چالش ها در بخش قوانین و مقررات، موازی کاری، چندگانه بودن تولی گری در بخش صنایع تبدیلی ، جایگاه نامشخص صنایع تبدیلی در برنامه‌ریزی‌های بخش صنعت کشور، اعمال برخی محدودیت‌های قانونی در واگذاری زمین به صنایع تبدیلی در شهرک های صنعتی از مهمترین مشکلات و موانع این بخش است.

عیسی زاده به چالش‌های زیرساختی و فناوری نیز اشاره کرد و افزود: در این بخش با عدم تمایل به تولید محصولات ارگانیک از سوی کشاورزان و ضعف در نوآوری تحقیق و توسعه مواجه هستیم.

وی به چالش‌های نهادی و اداری صنایع تبدبلی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز با ضعف در حمایت از کارآفرینی، نبود زمین و بالا بودن قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی روبرو هستیم ضمن آنکه چالش‌های مدیریتی و کارآفرینی از دیگر موانع است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان البرز ،کم توجهی برخی مدیران واحدهای فناوری به بازاریابی، ضعف مدیریت و پشتیبانی یکپارچه از صنایع و کارآفرینی ناسازگار و تقلیدی را از دیگر مشکلات صنایع تبدیلی البرز برشمرد.

عیسی زاده به چالش‌های اقتصادی و مالی نیز اشاره کرد و گفت: بالا بودن قیمت تمام شده فرآورده‌های صنایع تبدیلی، نبود فضای رقابتی برابر و نوسان قیمت نهاده ها از جمله مشکلات این بخش است.

استان البرز بیش از ۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی و حدودر ۴۰۰ هزار راس دام سنگین و سبک دارد که سالانه میزان تولیدات خام کشاورزی و دامی استان بیش از ۲ میلیون تن برآورد شده است.