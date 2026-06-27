۳۵۰۰ نفر زنجانی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی روز شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان زنجان، افزود: مردم با اطلاع رسانی دقیقی در استان درباره اعزام زائران و مسافران به مراسم تشییع رهبر شهید مواجه نیستند و باید این جلسه زودتر برگزار می شد.

وی اضافه کرد:در خصوص تعداد اعزام ها، نذر خودرو یا هر حرکت مردمی دیگر باید آمار دقیقی داشته باشیم تا تمامی ظرفیت ها را برای ارائه خدمات به مسافران و زائران به کار بگیریم.

استاندار زنجان افزود: دو مقصد مشهد و تهران برای اعزام کاروانی زائران از استان در نظر گرفته شده و مدیریت واحد این اعزام ها برعهده سپاه استان است و همه باید در این زمینه کمک کنند.

صادقی ادامه داد: ظرفیت ثبت نام سه هزار و ۵۰۰ نفر برای اعزام کاروانی و هشت هزار و ۵۰۰ نفر به صورت خودروی شخصی از استان دیده شده است که با توجه به محدود بودن ظرفیت اعزام های متمرکز باید به سمت حرکت های مردمی مثل نذر خودرو حرکت کنیم.

استاندار زنجان با بیان اینکه رسانه ها در تولید محتوای مناسب برای جریان سازی خبری کمک کنند، اضافه کرد: کار تولید محتوا در این زمینه به سه بخش قبل از اعزام، ‌حین و بعد از اعزام تقسیم می شود که اطلاع رسانی قبل از اعزام قطعا در پاسخگویی به ابهامات مردم بسیار موثر است.

وی گفت: رسانه ها در این زمینه می توانند با گروه های نخبگان، اساتید، ‌ هنرمندان، ‌فعالان احزاب و گروه های سیاسی، شخصیت های برجسته ملی و استانی گفت و گو کنند و نقش خود را در برگزاری مراسم فاخر برای وداع با رهبر شهید ایفا نمایند.