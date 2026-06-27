به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد؛ ویژه برنامه «حسینیه ایران» در روزهای جمعه ۵ تیرماه و شنبه ۶ تیرماه مصادف با یازده و دوازدهم محرم با اجرای برنامههای شعرخوانی، مرثیه سرایی و عزاداری برگزار میشود.
در برنامه روز جمعه ۵ تیرماه، سیدجواد شرافت اجرای مراسم را برعهده دارد و محمود حبیبیکسبی، هادی جانفدا و علیاکبر فرهنگیان به شعرخوانی میپردازند. همچنین حاج مهدی دقیقی و کربلایی مهدی مقدسیان با مرثیه سرایی، به عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) میپردازند.
روز شنبه ۶ تیرماه، سیدمحمد شرافت مجری برنامه خواهد بود و علی محمد مودب، محمدرضا طهماسبی و فاطمه نانیزاد در بخش شعرخوانی حضور دارند. در ادامه نیز استاد حاج سیدعلی سادات رضوی و کربلایی مهدی مقدسیان با مرثیه سرایی و ذکر مصائب اهل بیت(ع)، بخش دیگری از این مراسم را برگزار میکنند.
ویژه برنامه «حسینیه ایران» که در دهه نخست محرم نیز با برگزاری مراسم عزاداری، برنامههای فرهنگی و بخشهای ویژه خانوادهها میزبان عزاداران حسینی بود، در دهه دوم محرم به مسیر برگزاری این ویژه برنامه ادامه میدهد.
«حسینیه ایران» که با الهام از حسینیه امام خمینی(ره) طراحی شده، در ایام محرم میزبان عزاداران حسینی بوده و برگزاری این ویژه برنامه با استقبال مردم همراه شده است.
این مراسم هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در حسینیه ایران واقع در میدان آرژانتین، بلوار نلسون ماندلا، ورودی میدان مشاهیر برگزار میشود و تا ایام اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.
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