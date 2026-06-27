به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی عصر شنبه در سومین جلسه ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بر ضرورت برگزاری باشکوه این مراسم و خلق صحنه‌ای تاریخی از حضور پرشور مردم برای نمایش اقتدار و بصیرت ملت ایران تاکید کرد و گفت: مردم غیور ایران اسلامی در تمامی عرصه‌ها، از نیروهای مسلح گرفته تا مدیران، نخبگان و اقشار مختلف جامعه، با شجاعت و اقتدار در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادگی کرده‌اند و این حضور مردمی یکی از مولفه‌های مهم قدرت دفاعی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز در یکی از مقاطع تاریخی و سرنوشت‌ساز نظام قرار داریم و در چنین شرایطی همه کارگزاران نظام، مدیران، نخبگان، ریش‌سفیدان و افراد تاثیرگذار در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید پای کار بیایند و نقش‌آفرینی کنند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این مراسم صرفاً یک تشییع معمولی نیست، تصریح کرد: باید با همدلی و مشارکت گسترده، صحنه‌ای خلق شود که در تاریخ ماندگار باشد و جلوه‌ای از اقتدار، بصیرت و وفاداری مردم به نظام و انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد.

وی همچنین بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاکید کرد و گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که همه دستگاه‌های اجرایی پای کار آمدند و در حوزه‌های مختلف از جمله ناوگان اعزام، فضاسازی شهری، برنامه‌های فرهنگی، مشارکت‌های مردمی و مباحث امنیتی و پشتیبانی، عزم جدی برای همکاری وجود دارد.

ملانوری شمسی با بیان اینکه این همدلی نشان‌دهنده احساس مسئولیت دستگاه‌ها در این مقطع حساس است، ادامه داد: همه مجموعه‌ها وظیفه خود می‌دانند که در این شرایط، سهم خود را برای برگزاری شایسته این مراسم و ادای دین به رهبر شهید ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اعزام کاروان‌های مردمی از استان همدان به مراسم اصلی در شهرهای تهران، قم و مشهد اشاره کرد و بر ضرورت تامین امنیت و ایمنی زائران تأکید کرد.

استاندار همدان با اشاره به شرایط گرمای شدید هوا در برخی از شهرهای محل برگزاری مراسم گفت: با توجه به پیش‌بینی دمای بالای ۵۰ درجه در شهر قم و شرایط مشابه در تهران، لازم است توصیه‌های لازم به زائران ارائه شود تا با همراه داشتن آب آشامیدنی، مواد غذایی مناسب، داروهای ضروری و رعایت نکات ایمنی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی و تاکید کرد: به منظور حفظ سلامت عمومی، از حضور کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های خاص در اجتماعات گسترده پرهیز شود.

ملانوری شمسی در ادامه بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره محدودیت‌های ترافیکی و ظرفیت محل‌های برگزاری مراسم تاکید کرد و افزود: زائران حتی‌الامکان از خودروهای شخصی استفاده نکنند و به صورت کاروانی و گروهی به محل برگزاری مراسم اعزام شوند تا از ایجاد ترافیک و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین مدیریت زمان حضور در محل برگزاری مراسم را ضروری دانست و گفت: لازم است از ماندگاری طولانی در محل‌های برگزاری مراسم خودداری شود تا سایر مشتاقان نیز بتوانند در این آیین معنوی حضور یابند.

استاندار همدان با اشاره به برگزاری مراسم محوری در روز پنجشنبه در مرکز استان و شهرستان‌ها، بر حضور گسترده اقشار مختلف مردم تاکید کرد و افزود: حضور گروه‌هایی مانند ورزشکاران، کارگران، روحانیون و اعضای جمعیت هلال‌احمر با لباس‌های متحدالشکل می‌تواند جلوه‌ای از وحدت و همبستگی اجتماعی را در این مراسم به نمایش بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: باید مراسم اصلی با کیفیت‌ترین، پرشورترین و گسترده‌ترین مراسم برگزار شده در استان باشد و تمامی کمیته‌ها برنامه‌های اجرایی خود را نهایی و با هماهنگی کامل اجرا کنند.

ملانوری شمسی در پایان با اشاره به ضرورت نظارت بر سلامت و امنیت غذایی در موکب‌ها و همچنین آماده‌باش کامل اورژانس‌های جاده‌ای و شهری، بر ارزیابی دقیق عملکرد کمیته‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها مکلف به انجام وظایف خود هستند و نباید منتظر اقدام دیگران برای حل مسائل باشند.