تأکید رئیس کل دادگستری یزد بر نقش جامعه حقوقی در دفاع از منافع ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین طهماسبی در نشست با حقوقدانان منتخب با موضوع «تحقیق و پژوهش علمی در باب بررسی وضعیت حقوقی تنگه هرمز در حقوق بینالملل» با تأکید بر ضرورت نگاه نقادانه و تولید علم در حوزه حقوق بینالملل اظهار داشت: یکی از پرسشهای اساسی پیش روی جامعه حقوقی کشور این است که تا چه اندازه در اصلاح، بازنگری و نقد ساختارها و مبانی حاکم در عرصههای حقوق بینالملل تلاش شده و نیز الزاماً باید بررسی کرد که آیا باید برخی گزارههای رایج حقوق بینالملل را بدون بررسی و نقد پذیرفت.
وی با اشاره به اهمیت نقش اندیشمندان و پژوهشگران حقوقی در تقویت اقتدار ملی گفت: رسالت امروز پژوهشگران حقوق بینالملل، ارائه تحلیلها و نظریههایی است که ظرفیتهای حقوقی کشور را افزایش داده و دست نظام را در دفاع از حقوق و منافع ملی در عرصههای بینالمللی پرتر کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به برخی اصول و قواعد مطرح در حقوق عمومی و حقوق بینالملل افزود: حقوقدانان و پژوهشگران نباید از ورود به مباحث بنیادین و چالشبرانگیز هراس داشته باشند و لازم است با شجاعت علمی، امکان نقد و ارزیابی مبانی و قواعدی را که به عنوان اصول مسلم حقوق بینالملل انگاشته میشود، مورد بررسی و نقد عالمانه قرار دهند.
طهماسبی بحث وضعیت حقوقی تنگه هرمز را فرصتی برای ورود به این مباحث دانست و تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا برخی قواعدی که به عنوان عرف بینالمللی معرفی میشوند، واقعاً واجد شرایط عرف الزامآور هستند یا نیستند.
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