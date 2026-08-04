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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۳

تمرکز بر تبیین فضیلت زیارت اربعین در «حسینیه ایران»

تمرکز بر تبیین فضیلت زیارت اربعین در «حسینیه ایران»

هم‌زمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی شبکه رادیویی ایران ویژه‌برنامه «حسینیه ایران» را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید بیات تهیه‌کننده ویژه‌برنامه رادیویی «حسینیه ایران» درباره تمایز محتوایی این برنامه با دیگر برنامه‌ها اظهار کرد: برخلاف اکثر برنامه‌ها که بیشتر بر پوشش اخبار تدارکاتی راهپیمایی تمرکز دارند، تمایز اصلی «حسینیه ایران» تعمق در مفاهیم معارفی است. تمرکز ما بر تبیین فضیلت زیارت اربعین، واکاوی زیارت‌نامه و گسترش معرفت معطوف شده است.

وی با اشاره به انعکاس حال‌وهوای زائران افزود: تیم باتجربه‌ای از برنامه‌سازان رادیو ایران در مسیر راهپیمایی حضور میدانی دارند تا حس‌وحال این سفر و سیر درونی مسافران را از طریق گزارش به شنوندگان منتقل کنند.

تهیه‌کننده «حسینیه ایران» در پایان درباره عوامل و زمان پخش برنامه گفت: این ویژه‌برنامه ۱۲ مرداد از ساعت ۲۲ تا ۲۳:۳۰ روی آنتن رفت و امروز ۱۳ مرداد نیز در همین ساعت پخش می‌شود. در این برنامه از حضور محمد نصرآبادی به عنوان کارشناس‌مجری و حجت‌الاسلام والمسلمین وحیدی به عنوان کارشناس معارف اسلامی بهره برده شده است.

کد مطلب 6906275

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