تمرکز بر تبیین فضیلت زیارت اربعین در «حسینیه ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، وحید بیات تهیهکننده ویژهبرنامه رادیویی «حسینیه ایران» درباره تمایز محتوایی این برنامه با دیگر برنامهها اظهار کرد: برخلاف اکثر برنامهها که بیشتر بر پوشش اخبار تدارکاتی راهپیمایی تمرکز دارند، تمایز اصلی «حسینیه ایران» تعمق در مفاهیم معارفی است. تمرکز ما بر تبیین فضیلت زیارت اربعین، واکاوی زیارتنامه و گسترش معرفت معطوف شده است.
وی با اشاره به انعکاس حالوهوای زائران افزود: تیم باتجربهای از برنامهسازان رادیو ایران در مسیر راهپیمایی حضور میدانی دارند تا حسوحال این سفر و سیر درونی مسافران را از طریق گزارش به شنوندگان منتقل کنند.
تهیهکننده «حسینیه ایران» در پایان درباره عوامل و زمان پخش برنامه گفت: این ویژهبرنامه ۱۲ مرداد از ساعت ۲۲ تا ۲۳:۳۰ روی آنتن رفت و امروز ۱۳ مرداد نیز در همین ساعت پخش میشود. در این برنامه از حضور محمد نصرآبادی به عنوان کارشناسمجری و حجتالاسلام والمسلمین وحیدی به عنوان کارشناس معارف اسلامی بهره برده شده است.
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