ساماندهی ۲۰۰ موکب کهگیلویه و بویراحمد در اربعین امسال

محمد صادقی‌فرد ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به روند ساماندهی مواکب گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ موکب در سطح استان دارای مجوز و پروانه فعالیت شده‌اند و بخشی از آن‌ها نیز در مرحله تکمیل پرونده قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر تعدادی از مواکب در انتظار صدور پروانه هستند و لازم است روند رسیدگی و تعیین تکلیف آن‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

جانشین ستاد بازسازی عتبات و عالیات کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در فعالیت‌های ستاد اربعین اظهار کرد: جانمایی مواکب و هماهنگی در استفاده از امکانات و تجهیزات باید به‌صورت دقیق انجام شود تا از پراکندگی و اتلاف منابع جلوگیری شود.

وی با اشاره به وضعیت مرز شلمچه گفت: این مرز به‌عنوان یکی از محورهای مهم تردد زائران اربعین با مشکلاتی در حوزه آب، برق، فاضلاب و اسکان مواجه است و رفع این مشکلات نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

صادقی ادامه داد: در بخش اسکان، تغذیه و پشتیبانی زائران نیز کمبودهایی وجود دارد و باید کمیته‌های تخصصی با هماهنگی بیشتر برای بهبود خدمات‌رسانی اقدام کنند.

وی همچنین بر تأمین امکانات لجستیکی از جمله خودروهای سبک و سنگین و اتوبوس‌ها تأکید کرد و گفت: همکاری دستگاه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و شرکت نفت می‌تواند نقش مهمی در پشتیبانی از خادمان و زائران داشته باشد.

جانشین ستاد بازسازی عتبات و عالیات کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان کمیته‌های ستاد اربعین افزود: هدف اصلی باید ارائه خدمات منسجم، رفع مشکلات زیرساختی و برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی باشد.