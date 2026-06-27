به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین خراسان جنوبی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای اربعین هر سال بلافاصله پس از پایان مراسم سال قبل آغاز می‌شود و جلسات منظم هفتگی، هم با مرکز و هم در سطح استان، برای رصد نقاط قوت و ضعف، پیگیری مسائل و هماهنگی‌های لازم برگزار می‌شود.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی افزود: امسال ۶۵ موکب دارای مجوز رسمی در استان فعالیت خواهند داشت که ۱۰ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران پاکستانی پیش‌بینی شده است.

جوینده ادامه داد: هشت موکب متعلق به اداره اوقاف در اماکن زیارتی در مسیر زائران پاکستانی مستقر خواهند شد و بخش عمده مواکب استان نیز در شهر کاظمین فعالیت خواهند کرد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به نقش برجسته استان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۷۵ درصد خدمات مورد نیاز زائران اربعین در شهر کاظمین توسط مواکب خراسان جنوبی ارائه می‌شود و در کنار خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

جوینده با بیان اینکه تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز زائران پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: خدمات اسکان، تغذیه، تأمین آب، برق، سیستم‌های سرمایشی و سایر امکانات رفاهی برای زائران برنامه‌ریزی شده و با توجه به شرایط امسال و احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی زائران نسبت به سال گذشته، تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی بسیج خواهد شد.

وی ادامه داد: برای شهر کاظمین روزانه در سه وعده غذایی مجموعاً ۱۵۰ هزار پرس غذا پیش‌بینی شده و ۱۰ دستگاه نانوایی نیز در این شهر مستقر خواهند شد تا نان گرم مورد نیاز زائران را تأمین کنند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به تأمین زیرساخت‌های خدماتی گفت: دو گروه تخصصی در حوزه برق و یک گروه در حوزه آب در کاظمین مستقر خواهند شد.

جوینده تأکید کرد: همچنین در بخش تجهیزات سرمایشی نیز کولرهای مورد نیاز خریداری شده و امسال بر تعداد آن‌ها افزوده خواهد شد تا مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد.

وی در عین حال مهم‌ترین دغدغه موجود را تأمین اقلام اساسی دانست و گفت: هنوز حواله اقلامی مانند برنج، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید و آرد از سوی مرکز ابلاغ نشده است.

وی تصریح کرد: بارها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و انتظار داریم این مسئله هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا روند تأمین اقلام با مشکل مواجه نشود.

جوینده با قدردانی از دستگاه‌های همکار افزود: از مجموعه حمل‌ونقل، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و به‌ویژه شرکت فرآورده‌های نفتی که هر سال حدود چهار هزار کپسول گاز مورد نیاز مواکب را تأمین می‌کند، قدردانی می‌کنیم؛ زیرا هزینه تأمین گاز در عراق بسیار بالاست و این حمایت نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مواکب دارد.

وی همچنین از پیش‌بینی ۱۵ کامیون برای حمل تجهیزات مواکب خبر داد و گفت: یکی دیگر از مسائل مهم، تأمین سوخت نانوایی‌های مستقر در عراق است که به دلیل شرایط موجود امکان استفاده از مشعل‌های گازی وجود ندارد و این موضوع نیز در حال پیگیری است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در مسیر نجف به کربلا هشت موکب، در نجف چهار موکب و در کربلا نیز ۴ موکب از استان مستقر خواهند شد تا با بهترین امکانات به زائران خدمت‌رسانی کنند.

وی همچنین از آمادگی استان برای پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر شهدای مقاومت خبر داد و گفت: مسیرهای خدمت‌رسانی در شهرستان‌های مختلف از جمله بیرجند، طبس، فردوس، عشق‌آباد و سایر نقاط استان مشخص شده و جلسات هماهنگی متعددی با کمیته‌های مختلف برگزار شده است.

جوینده با بیان اینکه در کاظمین بخش عمده آب شرب از سوی حرم مطهر امام جواد(ع) تأمین می‌شود، افزود: آب بسته‌بندی، یخ و بخشی از امکانات رفاهی نیز توسط حرم در اختیار مواکب قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، سردخانه‌ها، تجهیزات مورد نیاز و برق پایدار نیز پیش‌بینی شده و برای شرایط اضطراری، دیزل‌ژنراتورهای پشتیبان نیز آماده بهره‌برداری هستند.

وی تأکید کرد: تنها انتظار ما تسریع در تأمین آرد، سوخت و اقلام اساسی مورد نیاز مواکب است تا بتوانیم با حداکثر توان به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمت‌رسانی کنیم.