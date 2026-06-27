چرخه تأمین دارو در جنگ از نقطه بحران عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهرداد عالمی، با تشریح وضعیت صنعت دارو در شرایط تحریم و جنگ، اظهار داشت: تمهیدات لازم شامل ایجاد ذخایر استراتژیک و پیشبینیهای دقیق پیش از بروز بحران انجام شده بود. این اقدامات پیشگیرانه باعث شد تا به رغم مشکلات جدی در حمل و نقل و انتقال ارز، دسترسی بیماران به داروهای حیاتی قطع نشود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه محدودیتهایی در زیرساختهای حملونقل و سیستمهای بانکی وجود داشت، اما نظارتهای مستمر سازمان و همکاری فعال بخش خصوصی مانع از توقف تولید شد. تمرکز مدیران بر حل موانع لحظهای و حفظ جریان مداوم ورود مواد اولیه به کارخانهها بود تا خط تولید هیچگاه از حرکت باز نماند.
رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو تأکید کرد: معتقدم طی آن مدت از نقطه بحرانی حاد دور بودیم اما به هر صورت با توجه به محدودیتها، چالشهایی نیز وجود داشت. مدیریت این چالشها نیازمند هماهنگی بالا بین نهادهای نظارتی و تولیدکنندگان بود که خوشبختانه به خوبی اجرا شد.
وی خاطر نشان کرد: تجربه مدیریت بحران در این دوره نشان داد که برنامهریزی بلندمدت و ذخیرهسازی هوشمندانه میتواند تابآوری سیستم سلامت را در برابر شوکهای خارجی و فشارهای اقتصادی به شکل چشمگیری افزایش دهد.
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