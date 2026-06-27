بارگیری نفت در پایانه راس تنوره عربستان از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های کشتیرانی نشان داد که شرکت سعودی آرامکو هم‌زمان با خوش‌بینی‌ها نسبت به عادی‌شدن عرضه خاورمیانه، روز جمعه (پنجم تیر) بارگیری نفت خام را در پایانه راس تنوره در خلیج فارس پس از حدود چهار ماه توقف از سرگرفت.

تولیدکنندگان خاورمیانه در آستانه تفاهم ایران و آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ و برطرف‌شدن اختلال تردد از تنگه هرمز، گذرگاه حدود یک‌پنجم از جریان نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (‌ال‌ان‌جی) جهان، تولید و صادرات نفت و گاز را افزایش داده بودند.

داده‌های کشتیرانی روز جمعه نشان داد که دو نفتکش غول‌پیکر (VLCC) تحت‌ کنترل شرکت کشتیرانی بحری عربستان سعودی در حال بارگیری نفت خام در پایانه راس تنوره، بزرگ‌ترین بندر نفتی جهان، دیده شده‌اند؛ درحالی‌که یک نفتکش دیگر به‌سمت این پایانه در حرکت و چهارمین نفتکش غول‌پیکر در نزدیکی آن منتظر بارگیری است. هر نفتکش غول‌پیکر از ظرفیت بارگیری ۲ میلیون بشکه نفت برخوردار است.

پایانه راس تنوره در ساحل شرقی عربستان سعودی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز قرار دارد. این پایانه پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از ۵ میلیون بشکه نفت خام در روز صادر می‌کرد.

بزرگ‌ترین پالایشگاه عربستان با ظرفیت ۵۵۰ هزار بشکه در روز هم در پایانه راس تنوره واقع شده است که فعالیت آن در طول جنگ علیه ایران به‌عنوان اقدامی احتیاطی متوقف شد.

داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان داد که سعودی آرامکو آخرین بار در هشتم مارس (۱۷ اسفند ۱۴۰۴) یک محموله از پایانه راس تنوره به مقصد چین بارگیری کرد، اما پس از اختلال تردد از تنگه هرمز مجبور شد محموله را از بندر ینبع در دریای سرخ صادر کند.

داده‌ها نشان داد که صادرات روزانه نفت خام عربستان سعودی در سه ماه گذشته به دلیل جنگ علیه ایران از بیش از ۷ میلیون بشکه در ماه فوریه به حدود ۴ میلیون بشکه کاهش یافته است.

قیمت نفت در معامله‌های روز جمعه پس از افزایش جریان عرضه از تنگه هرمز با افت بیش از یک دلاری برای هر بشکه همراه شد.

براساس این گزارش، احتمال می‌رود شرکت سعودی آرامکو هفته آینده با افزایش رقابت بین تولیدکنندگان، قیمت‌های ماه اوت را به‌شدت کاهش دهد.

شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق موسوم به سومو (SOMO) و قطر، پس از کویت و امارات‌ متحده عربی مناقصه‌هایی را برای فروش نفت خام اعلام کردند. در همین حال، ایران پس از معافیت از تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت خود را افزایش خواهد داد.