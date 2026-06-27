به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک بارکلیز روز جمعه (پنجم تیر) پس از افزایش جریان عرضه نفت از تنگه هرمز، پیش‌بینی خود را درباره قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب به ۹۶ دلار و ۸۵ دلار برای هر بشکه کاهش داد.

این بانک انگلیسی پیش‌تر پیش‌بینی کرده بوده که قیمت نفت برنت در سال جاری و آینده میلادی به‌ترتیب به ۱۰۰ دلار و ۸۸ دلار می‌رسد.

به دنبال افزایش خروج نفتکش‌ها از تنگه هرمز و پایین‌آمدن نگرانی‌ها درباره عرضه به بازارهای جهانی، قیمت نفت خام در معامله‌های روز پنجشنبه (چهارم تیر) در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفت.

داده‌ها روز پنجشنبه نشان داد که جریان عرضه محموله‌های نفت خام از تنگه هرمز در هفته جاری به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در پایان فوریه رسیده است.

بااین‌حال، بارکلیز اعلام کرد که حتی در صورت عادی‌شدن جریان عرضه نفت در روزهای آینده، احتمال می‌رود کاهش ذخیره‌سازی‌ها دست‌کم چند هفته دیگر ادامه داشته باشد.

بارکلیز همچنین اعلام کرد که این موضوع نشان‌دهنده کمبود عرضه در سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۶ به دلیل تأخیر در بهبود تولید است.

در همین حال، داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان داد که شرکت سعودی آرامکوی عربستان پس از حدود چهار ماه توقف، بارگیری نفت از پایانه راس تنوره در خلیج فارس را ازسر گرفته است.

بانک یوبی‌اس هم روز پنجشنبه پیش‌بینی‌های خود را درباره قیمت نفت خام برنت برای پایان ماه‌های سپتامبر و دسامبر به‌ترتیب از ۱۰۵ دلار و ۹۵ دلار به ۸۵ دلار برای هر بشکه رساند.