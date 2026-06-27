۷ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه در محور نایین–اردکان کشف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرحهای مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی و تشدید نظارت بر محورهای مواصلاتی شهرستان، مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی نایین هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور نایین–اردکان به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک شدند و آن را برای بررسی دقیقتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از انجام بازرسی از این خودرو، ۳۲ مخزن ۲۰۰ لیتری و ۲۷ گالن ۲۰ لیتری حاوی گازوئیل خارج از شبکه توزیع را کشف کردند که مجموع این محموله به حدود ۷ هزار لیتر میرسید و بدون مجوز قانونی در حال جابهجایی بود.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین با بیان اینکه در این عملیات، یک متهم دستگیر و خودروی حامل سوخت نیز توقیف شد، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مرجع مربوطه تحویل داده شد.
وی با تأکید بر اینکه قاچاق فرآوردههای نفتی تنها یک تخلف اقتصادی ساده نیست، بلکه اقدامی زیانبار برای منافع عمومی و نظام توزیع کشور به شمار میرود، گفت: اینگونه اقدامات، علاوه بر وارد کردن آسیب به اقتصاد، موجب برهم خوردن چرخه توزیع عادلانه سوخت و تضییع حقوق مردم میشود.
سرهنگ براهیمی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه قاچاق سوخت و فعالیت سودجویانی که سرمایههای ملی را هدف قرار میدهند، با جدیت، قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض برخورد میکند و اجازه نخواهد داد عدهای با اقدامات غیرقانونی، منافع عمومی را دچار خدشه کنند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه قاچاق سوخت یا دیگر جرایم اقتصادی، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یا نزدیکترین واحد انتظامی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و رسیدگی شود.
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