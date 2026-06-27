به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه تهدید کرد هر کشوری که بر خدمات دیجیتال شرکتهای آمریکایی مالیات وضع کند، با تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمامی کالاهای صادراتی خود به آمریکا مواجه خواهد شد.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، کشورهای اروپایی را هدف این تهدید قرار داد و مدعی شد این کشورها در آستانه اجرای مالیات بر شرکتهای آمریکایی هستند. وی پیش از این نیز بارها از تهدید به اعمال تعرفه برای منصرف کردن کشورها از وضع مالیات بر شرکتهای فناوری آمریکایی استفاده کرده است.
با این حال، بسیاری از کشورها با گسترش اقتصاد دیجیتال که شرکتهای آمریکایی در آن سهم غالب دارند، به دنبال وضع این مالیات برای افزایش درآمدهای خود هستند. ترامپ نوشت: «هر کشوری که چنین مالیاتی را اعمال کند، بلافاصله با تعرفه ۱۰۰ درصدی بر هر نوع کالایی که به آمریکا صادر میکند، روبهرو خواهد شد.»
وی افزود این تعرفه جدید جایگزین هرگونه توافق تجاری خواهد شد که پیشتر میان طرفین مذاکره و نهایی شده است. ترامپ گفت این اقدام درباره هر کشوری که چنین مالیاتی را اجرا کند اعمال میشود، اما در پیام خود بهطور مشخص کشورهای اروپایی را هدف قرار داد.
این اقدام میتواند به رویارویی گستردهتری منجر شود که با افزایش قیمتها و تضعیف رشد اقتصادی، خطر آغاز یک جنگ تجاری وسیعتر را در پی خواهد داشت؛ بهویژه اگر اتحادیه اروپا که ۲۷ عضو دارد، ناچار به اقدام متقابل شود.
اولوف گیل، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز جمعه گفت: «اقدامات یکجانبه علیه چنین سیاستهای مشروعی قابل توجیه نیست.» وی تأکید کرد اگر چنین رویکردی دنبال شود، اتحادیه اروپا برای دفاع از حقوق و استقلال خود در تعیین مقررات، بهسرعت و قاطعانه واکنش نشان خواهد داد.
او همچنین تأکید کرد مالیات بر شرکتهای فناوری تبعیضآمیز نیست و بهطور یکسان برای همه شرکتهای بزرگ، صرفنظر از کشور مبدأ آنها، اعمال میشود.
ترامپ در سالهای اخیر بارها با تلاش سایر کشورها برای وضع مالیات یا اعمال مقررات بر غولهای فناوری آمریکا مخالفت کرده است. وی سال گذشته نیز تهدید کرده بود هر کشوری که چنین اقداماتی انجام دهد با تعرفههای جدید مواجه خواهد شد. ترامپ در پیامی که اوت سال گذشته منتشر کرد، مدعی شده بود مالیاتهای دیجیتال و مقررات مربوط به آنها همگی با هدف آسیب رساندن به شرکتهای فناوری آمریکایی یا تبعیض علیه آنها طراحی شدهاند.
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