به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز شنبه در حاشیه شورای معادن لرستان، اظهار داشت: جلسه شورای معادن استان با بررسی هشت دستور کار از شهرستان‌های مختلف برگزار شد و در این نشست بر ارائه دقیق، مستند و جزئی‌نگر پیشنهادها و گزارش‌های کمیته کارشناسی در جلسات آتی تأکید شد.

وی افزود: رویکرد شورای معادن استان، رسیدگی و اجابت درخواست‌های متقاضیان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی است تا زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان فراهم شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: در جلسه امروز، درخواست اجرای طرح تولید فرش دستباف و همچنین طرح پرورش بوقلمون در یکی از شهرستان‌های استان که در حریم معادن قرار داشت، بررسی شد.

مجیدی، تصریح کرد: مقرر شد با بازنگری و تجدیدنظر در حریم معادن، در صورت امکان و با رعایت قوانین، شرایط برای موافقت با این درخواست‌ها فراهم شود تا با راه‌اندازی این واحدهای تولیدی، زمینه اشتغال، رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های مختلف استان بیش‌ازپیش مهیا شود.