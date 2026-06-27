 ۸۹ متهم و معتاد متجاهر در طرح ۷۲ ساعته در فلاورجان دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی هادیان با تشریح جزئیات این عملیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس آرامش عمومی و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان، با هماهنگی مقام قضائی و با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان فلاورجان به اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح با تمرکز بر شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز و با بهره‌گیری از ظرفیت عملیاتی یگان‌های اجرایی شهرستان، به مدت ۷۲ ساعت در دستور کار قرار گرفت و مأموران انتظامی در این مدت با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد میدانی و عملیات‌های هدفمند، موفق شدند ۳۱ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

کشف بیش از ۲ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با اشاره به نتایج این عملیات بیان کرد: در جریان دستگیری متهمان، بیش از ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد که این کشفیات، بخشی از چرخه توزیع مواد افیونی در مناطق هدف را متوقف کرد.

هادیان ادامه داد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مرجع قضائی معرفی شدند.

جمع‌آوری ۵۸ معتاد متجاهر از معابر و تفرجگاه‌ها

وی با اشاره به بخش دیگری از اجرای این طرح گفت: در کنار برخورد با خرده‌فروشان، ۵۸ نفر از معتادان متجاهر نیز از سطح معابر، پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهرستان جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: این افراد پس از انجام مراحل قانونی، غربالگری و هماهنگی‌های لازم، برای طی روند درمان و بازتوانی به مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

مطالبه مردم، پاکسازی مستمر مناطق آلوده است

هادیان با تأکید بر اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اصلی پلیس در شهرستان فلاورجان است، به خبرنگار مهر گفت: جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد قاطع با خرده‌فروشان مواد مخدر، از جمله مطالبات جدی مردم در حوزه امنیت اجتماعی است و پلیس با همه توان، اجرای مستمر طرح‌های پاکسازی و ارتقای امنیت محله‌محور را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: حضور هدفمند پلیس در نقاط آلوده و جرم‌خیز، علاوه بر برخورد با بسترهای توزیع مواد مخدر، در افزایش احساس امنیت عمومی و کاهش نگرانی شهروندان نیز اثرگذار است.

مشارکت مردم، حلقه تکمیل‌کننده امنیت اجتماعی

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با اشاره به نقش تعیین‌کننده شهروندان در شناسایی آسیب‌ها و کانون‌های جرم اظهار کرد: تحقق امنیت پایدار بدون همراهی مردم ممکن نیست و هر جا این تعامل تقویت شده، نتایج مطلوب‌تری در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم به دست آمده است.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک، فعالیت‌های مرتبط با توزیع مواد مخدر و حضور عناصر مخل امنیت را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح‌های مقطعی و هدفمند در مناطق دارای آسیب اجتماعی، یکی از راهبردهای انتظامی برای کاهش جرایم خرد، مقابله با توزیع مواد مخدر و ساماندهی معتادان متجاهر به شمار می‌رود؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند به ارتقای امنیت روانی و اجتماعی شهروندان در سطح محلات منجر شود.