کشف بیش از ۱۱ کیلوگرم تریاک و هروئین در همدان؛ ۶ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های چندماهه موفق به شناسایی یک باند قاچاق مواد مخدر شدند که از استان‌های شرقی کشور به سمت همدان اقدام به انتقال مواد مخدر می‌کردند.

وی افزود: در جریان تحقیقات میدانی ماموران مشخص شد اعضای این باند با استفاده از روش‌های بلع و انباری و همچنین در پوشش مسافر خودروهای عمومی، مواد مخدر را جابه‌جا و به استان همدان منتقل می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع ماموران، اعضای این باند به محض ورود به شهر همدان شناسایی شدند و در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

وی گفت: در این عملیات مقدار یک کیلوگرم و ۱۵۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و چهار نفر قاچاقچی نیز دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار نجفی همچنین از اجرای عملیاتی دیگر به دست ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد و افزود: در این عملیات ۲ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر که اقدام به انتقال مواد مخدر از مرکز کشور به استان همدان می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از خودروی متهمان در این عملیات ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، از همکاری و همراهی مردم با پلیس در اجرای مأموریت‌های انتظامی و مقابله با قاچاق مواد مخدر قدردانی کرد.