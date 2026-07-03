دستگیری ۵ سارق و ۲۵ معتاد در اجرای طرح امنیت و آرامش میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمهدی موسوی شامگاه جمعه در انجام ماموریت پلیسی از اجرای طرح «امنیت و آرامش» در میامی خبر داد و افزود: هدف طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با توزیعکنندگان مواد مخدر، جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با سارقان است.
وی با بیان اینکه این طرح به مدت یک هفته و با بهرهگیری از توان عملیاتی مأموران انتظامی در نقاط مختلف شهرستان اجرا شد، اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۲۵ نفر از معتادان متجاهر و خردهفروشان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی میامی از شناسایی و دستگیری پنج سارق خبر داد و یادآور شد: این افراد با تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
موسوی با اشاره به نتایج اقدامات پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر، تصریح کرد: در بازرسیهای انجامشده از متهمان و مخفیگاههای آنان، یک کیلو و ۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
وی اجرای مستمر طرحهای امنیتمحور را از اولویتهای فرماندهی انتظامی شهرستان برشمرد و گفت: پاکسازی مناطق آلوده، برخورد قاطع با سوداگران مرگ، کاهش جرائم و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان از مهمترین اهداف اجرای این طرحها است.
فرمانده انتظامی میامی با تأکید بر اینکه پلیس با هیچگونه ناامنی و فعالیت مجرمانه مماشات نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای امنیت و آرامش با هماهنگی دستگاه قضایی و مشارکت یگانهای انتظامی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا زمینه ارتقای نظم و امنیت و جلب رضایت عمومی شهروندان بیش از پیش فراهم شود.
نظر شما