به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی از اجرای طرح امنیت محله‌محور در این شهرستان با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با جرایم خبر داد و اظهار کرد: طرح امنیت محله‌محور در راستای پاکسازی محلات آلوده و جرم‌خیز و برخورد قاطع با مجرمان از سوی ماموران یگان امداد در تعدادی از محلات هدف شهرستان ملایر به اجرا درآمد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۲ نفر از توزیع‌کنندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان مقادیری انواع مواد مخدر، وسایل استعمال و دو دستگاه ترازوی توزین کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر در ادامه تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح همچنین یک دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ ساکی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان دستگیر شده خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.