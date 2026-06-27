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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

دستگیری ۲ توزیع‌کننده مواد مخدر در ملایر

دستگیری ۲ توزیع‌کننده مواد مخدر در ملایر

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از اجرای طرح امنیت محله‌محور با هدف پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز خبر داد و گفت: در جریان اجرای این طرح ۲ نفر توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی از اجرای طرح امنیت محله‌محور در این شهرستان با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با جرایم خبر داد و اظهار کرد: طرح امنیت محله‌محور در راستای پاکسازی محلات آلوده و جرم‌خیز و برخورد قاطع با مجرمان از سوی ماموران یگان امداد در تعدادی از محلات هدف شهرستان ملایر به اجرا درآمد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۲ نفر از توزیع‌کنندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان مقادیری انواع مواد مخدر، وسایل استعمال و دو دستگاه ترازوی توزین کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر در ادامه تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح همچنین یک دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ ساکی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان دستگیر شده خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6872423

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