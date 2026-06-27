اجرای ۷۰ مجلس تعزیه در دهه اول محرم در شهرستان بروجن

احمد مردانی بروجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعزیه به‌عنوان یکی از هنرهای اصیل آیینی و مذهبی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم عاشورایی، فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های مختلف دارد و مردم شهرستان بروجن هر ساله با حضور پرشور خود از این مجالس استقبال می‌کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن با اشاره به حضور هنرمندان بومی در اجرای این برنامه‌ها اظهار داشت: اجرای این مجالس با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های تعزیه‌خوانی شهرستان، همراه با حفظ شیوه‌های سنتی و هنری این آیین برگزار شد.

وی ادامه داد: حمایت از هنرهای نمایشی هنری، پاسداشت آیین‌های سنتی و فراهم کردن زمینه فعالیت هنرمندان از برنامه‌های هنری این اداره است.