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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

اجرای ۷۰ مجلس تعزیه در دهه اول محرم در شهرستان بروجن

اجرای ۷۰ مجلس تعزیه در دهه اول محرم در شهرستان بروجن

بروجن-رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن گفت: همزمان با دهه اول ماه محرم، ۷۰ مجلس تعزیه و شبیه‌خوانی با حضور گروه‌های تعزیه‌خوانی و هنرمندان آیینی در بروجن برگزار شد.

احمد مردانی بروجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعزیه به‌عنوان یکی از هنرهای اصیل آیینی و مذهبی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم عاشورایی، فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های مختلف دارد و مردم شهرستان بروجن هر ساله با حضور پرشور خود از این مجالس استقبال می‌کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن با اشاره به حضور هنرمندان بومی در اجرای این برنامه‌ها اظهار داشت: اجرای این مجالس با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های تعزیه‌خوانی شهرستان، همراه با حفظ شیوه‌های سنتی و هنری این آیین برگزار شد.

وی ادامه داد: حمایت از هنرهای نمایشی هنری، پاسداشت آیین‌های سنتی و فراهم کردن زمینه فعالیت هنرمندان از برنامه‌های هنری این اداره است.

کد مطلب 6872306

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