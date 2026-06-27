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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

جنگنده میگ-۲۹ اوکراین سقوط کرد

جنگنده میگ-۲۹ اوکراین سقوط کرد

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که یک فروند جنگنده میگ-۲۹ این کشور حین انجام مأموریت جنگی در پولتاوا سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر بی سی اوکراین، یک فروند جت جنگنده میگ-۲۹ اوکراینی در منطقه پولتاوا سقوط کرد.

ادعا شده است که خلبان با موفقیت از آن خارج شده است.

حادثه پس از آن اعلام شد که ارتباط با یک جت جنگنده میگ-۲۹ که در حال انجام مأموریت جنگی در منطقه پولتاوا بود، قطع شد.

نیروی هوایی اوکراین در این خصوص گزارش داد: ما سقوط هواپیما را تأیید می‌کنیم؛ با این حال، خلبان اوکراینی با موفقیت از آن خارج شد، با تیم جستجو و نجات تماس گرفت و به سرعت برای معاینه و دریافت مراقبت‌ های لازم به یک مرکز پزشکی منتقل شد.

دلایل و شرایط این سانحه هوایی در حال حاضر در دست بررسی است.

این در حالیست که در ۱۶ ژوئن نیز یک بمب‌افکن دیگر سوخو-۲۴ام اوکراینی در منطقه خملنیتسکی سقوط کرد. خلبان و ناوبر این بمب‌افکن در این سانحه کشته شدند.

کد مطلب 6872332

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