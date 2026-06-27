کشف محموله سموم قاچاق یک میلیاردی در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی میامی از کشف محموله قاچاق در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در بازدید دقیق از یک اتوبوس این محوله قاچاق را کشف کرد، افزود: ماموران انتظامی حین گشت زنی به این اتوبوس اخطار توقف داده و بعد از بازدید از آن، محموله قاچاق سموم کشاورزی را کشف و ضبط می کنند.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه یک نفر در این ارتباط دستگیر شده است، افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی ارزش این محموله قاچاق را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند.

موسوی با بیان اینکه از این اتوبوس، ۸۰ قوطی ۲۰۰ سی سی سموم کشاورزی خارجی قاچاق و بدون مدارک قانونی کشف شد، بیان کرد: فرد متخلف به دادسرا ارجاع شد تا به جرایم وی رسیدگی شود.