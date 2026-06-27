نشست مشترک سران قوا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه به میزبانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

سران سه قوه در این نشست در مورد موضوعات مختلف گفتگو و تبادل نظر کردند.