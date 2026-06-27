منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی افزایش خروجی سد زایندهرود طی ساعات پایانی شب گذشته و بامداد امروز، این اقدام با هدف تأمین آب باغات، بخش کشاورزی و نیازهای محیطزیستی در حوضه آبریز زایندهرود انجام شده است.
وی افزود: جریان آب پس از عبور از مسیر باغبهادران و باغشاد، بعدازظهر امروز به سد چمآسمان رسیده است و بر این اساس، فردا در ساعات اولیه، پس از عبور آب از شهر اصفهان و همچنین آبگیری شبکههای آبیاری در مسیر، توزیع آب مورد نیاز کشاورزی و باغات از طریق کانالهای منشعب آغاز خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: توزیع آب بر اساس برنامه مصوب کارگروه سازگاری با کمآبی و با هماهنگی انجامشده با صنوف کشاورزان، توسط شرکت میراب زایندهرود انجام میشود.
شیشهفروش با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره سد زایندهرود تصریح کرد: هماکنون حجم آب موجود در سد زایندهرود به ۶۰۷ میلیون مترمکعب رسیده است.
وی در ادامه با هشدار نسبت به احتمال وقوع حوادث ناشی از حضور مردم در حاشیه منابع آبی گفت: با توجه به افزایش دما و حضور بیشتر افراد در عرصههای طبیعی و گردشگری، بهمنظور پیشگیری از حوادث غرقشدگی در مسیر رودخانه، کانالهای انتقال آب از جمله زایندهرود و همچنین استخرهای ذخیره آب کشاورزی، تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در همین راستا، ۶۷ تیم گشت، نظارت و امدادی با استفاده از ظرفیت شهرداریها، شرکت آب منطقهای، سازمان آتشنشانی، جمعیت هلالاحمر، شرکت میراب زایندهرود و هیئت غریق نجات، در بازههای خطرپذیر مسیر رودخانه زایندهرود، مخازن سدها و مسیر کانالها مستقر شدهاند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در بخش کشاورزی اظهار کرد: با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، نصب حفاظ، تابلوهای هشداردهنده و تعبیه طناب نجات در استخرهای ذخیره آب کشاورزی توسط بهرهبرداران الزامی شده و در این زمینه آموزشها و اطلاعرسانیهای لازم نیز به بهرهبرداران ارائه شده است.
شیشهفروش با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: به گردشگران، ساکنان مناطق مجاور منابع آبی و همچنین والدین توصیه میشود ضمن مراقبت جدی از فرزندان، برای پیشگیری از سقوط و غرقشدگی در رودخانهها و کانالها، هنگام حضور در مناطق تفریحی مجاور منابع آبی، از ورود به آب در رودخانه، کانالها، منابع ذخیره آب کشاورزی و دریاچه سدها خودداری کنند.
وی تأکید کرد: رعایت هشدارهای ایمنی و همکاری مردم با دستگاههای امدادی و خدماتی، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در روزهای پیشرو خواهد داشت.
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