به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت منابع آب استان تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: میزان بارش تجمعی گلستان از ابتدای مهرماه سال گذشته تا پایان خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹.۴ درصد و در مقایسه با میانگین ۵۴ ساله، ۶.۴ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به وضعیت رودخانههای استان افزود: بررسی آمار ایستگاههای آبسنجی نشان میدهد جریان رودخانهها در حوضه آبریز قرهسو ۶۳.۴ درصد، گرگانرود ۴۷ درصد و اترک ۹۱.۶ درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش یافته است. در مقابل، جریان رودخانههای حوضه خلیج گرگان ۴.۵ درصد افزایش را ثبت کرده است.
حیدریان با بیان اینکه منابع آب زیرزمینی همچنان تحت فشار قرار دارند، گفت: تا پایان خردادماه امسال، ذخیره آبخوانهای کمعمق استان نسبت به میانگین ۲۴ ساله ۱۰.۲ میلیون مترمکعب و ذخیره آبخوانهای عمیق نیز ۳۸.۱ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان همچنین از بهبود وضعیت سدهای استان خبر داد و افزود: حجم آب ذخیرهشده در سدهای بزرگ مخزنی گلستان به ۹۹.۲۸ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۴۰.۶ درصد ظرفیت این سدهاست و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۵.۱۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر میزان آبگیری سدهای حوضه قرهسو ۵۲ درصد، گرگانرود ۶۰.۳ درصد و اترک ۶.۱ درصد است.
حیدریان تأکید کرد: هرچند افزایش بارشها و رشد ذخایر سدها نشانه بهبود نسبی شرایط آبی استان است، اما تداوم افت منابع آب زیرزمینی و کاهش جریان رودخانهها، لزوم مدیریت مصرف آب بهویژه در بخش کشاورزی را بیش از گذشته آشکار میکند.
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