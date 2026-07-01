ایرج حیدریان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی حوزه آب نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است و به همین منظور از ظرفیت‌های مختلف تأمین اعتبار برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین طرح‌های استان، سد نرماب است که با استفاده از فاینانس داخلی و منابع ماده ۵۶ در حال اجراست. در این پروژه حدود ۸۵ درصد منابع مالی توسط پیمانکار و ۱۵ درصد از سوی دولت تأمین شده که در شرایط تحریم، تجربه‌ای موفق در اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور محسوب می‌شود.

حیدریان با بیان اینکه بدنه سد نرماب اکنون ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبار مورد نیاز برای تملک اراضی و اسکان مجدد، زمینه بهره‌برداری کامل از این پروژه هرچه سریع‌تر فراهم شود.

وی ادامه داد: در همین راستا پیشنهاد شده هزینه‌های تملک اراضی نیز در قالب تسهیلات ماده ۵۶ تأمین شود تا روند تکمیل این طرح شتاب بیشتری بگیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به تأمین منابع ارزی برای پروژه‌های استان گفت: تاکنون ۹۲.۲ میلیون یورو برای اجرای طرح‌های آبی گلستان اختصاص یافته و پیشنهاد تأمین ۵۰ میلیون یوروی دیگر نیز برای ادامه اجرای پروژه‌های زیرساختی ارائه شده که در دست بررسی است.

وی همچنین از اجرای پنج پروژه بزرگ آبرسانی در استان خبر داد و افزود: این طرح‌ها نقش مهمی در افزایش پایداری تأمین آب شرب شهرها و روستاهای گلستان خواهند داشت.

حیدریان با اشاره به سد آقدکش گفت: این پروژه طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در هفته دولت امسال به بهره‌برداری خواهد رسید و علاوه بر کمک به مدیریت سیلاب، در تأمین آب مورد نیاز بخش‌های صنعتی شمال استان نیز نقش مؤثری خواهد داشت.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آبی استان نیازمند استمرار حمایت‌های مالی و استفاده از ظرفیت‌های متنوع تأمین اعتبار است تا پروژه‌های نیمه‌تمام هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.